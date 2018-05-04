Bitmain анонсировал новый ASIC-майнер

Китайский производитель майнингового оборудования Bitmain анонсировал новый ASIC-майнер Antminer Z9 mini, работающий на алгоритме Equihash.

Этот алгоритм хэширования используют криптовалюты Zcash (ZEC), Bitcoin Gold (BTG), ZClassic (ZCL), Zencash (ZEN) и другие. Equihash - единственный популярный алгоритм для GPU-майнинга, который не имел аналогов из числа ASIC-майнеров.

Устройство будет стоить $1999, иметь хэшрэйт в 10 000 Sol/s и потреблять 300 Вт. Наиболее распространенная для этого алгоритма видеокарта Nvidia GTX 1070 имеет производительность 500 Sol/s и потребляет 150 Вт.

Новый ASIC-майнер заменяет 20 видеокарт GTX 1070 и потребляет электроэнергии как 2 видеокарты. Начало поставок Antminer Z9 mini запланировано на конец июня 2018 года.

Предзаказы на первую партию будут осуществляться в режиме "один майнер в одни руки". К оплате принимаются криптовалюты BTC (Bitcoin), BCH (Bitcoin CASH) и LTC (Litecoin).

В стоимость не включены блок питания, доставка и налоги. Перспективы нового устройства пока неизвестны. Разработчики многих альткойнов для сохранения широкой аудитории и децентрализации эмиссии рассматривают сохранение GPU-майнинга.

Проведение хардфорков для изменения (или модификации) алгоритмов хэширования, по мнению участников рынка, может стать распространенной практикой. Так, разработчики Monero после анонса Antminer X3 в апреле провели харддфорк с модифкацией алгоритма Cryptonight, в результате чего ASIC-майнеры от Bitmain, поставки которых только начались, оказались "за бортом".

Их покупатели не получат расчетной прибыли, так как они будут вынуждены добывать менее доходные альткойны. В то же время, разработчики Эфириума отказались реагировать на появление Antminer E3, который поступит покупателям только в июле 2018 года.

Специалисты считают, что этот ASIC не дает существенного преимущества над видеокартами, поскольку Эфириум скоро перейдет на консенсус PoS, а выбор команды Zcash пока держится в секрете.

Разработчики Zencash и Bitcoin Gold уже заявили, что проведут смену алгоритма хэширования после появления ASIC. Таким образом, у GPU-майнинга еще есть шансы на выживание.