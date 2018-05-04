Coinbase раскрыла данные по запросу генпрокурора Нью-Йорка

Американская криптовалютная биржа Coinbase (штаб-квартира в Сан-Франциско) раскрыла данные по запросу генерального прокурора штата Нью-Йорк Эрика Шнейдермана (Eric T. Schneiderman).

В письме ведомству команда проекта описала шаги, которые предприняла в области кибербезопасности, поддержки клиентов, надежности платформы и целостности рынка.

Биржа рассказала о программе по борьбе с отмыванием денег, инвестициях в передовые технологии, а также практиках для защиты данных клиентов и активов в виртуальной валюте.

Coinbase сообщила в генпрокуратуру Нью-Йорка, что она и ее филиалы обслуживают "миллионы клиентов по всему миру". "Мы торгуем на нашей платформе более $150 млрд активов, и у нас есть более 300 сотрудников в четырех офисах по всему миру (с постоянными подрядчиками у нас почти 1000 сотрудников).

Мы получили более $225 млн в виде финансирования от некоторых ведущих венчурных компаний и компаний финансового обслуживания в стране", - говориться в официальном сообщении. В письме также сообщается, что Coinbase была зарегистрирована в качестве бизнеса по обслуживанию денег с FinCEN с 2013 года.

У компании есть 41 лицензия в 39 штатах. Большинство из этих лицензий являются лицензиями на денежные переводы. В компании отметили, что с нетерпением ждут продолжения работы с регуляторами "для продвижения прогресса в пространстве криптовалют при создании разумного и последовательного подхода к нормативной базе".

Генпрокуратура Нью-Йорка в апреле направила 13 крупнейшим криптовалютным биржам письма, запрашивающие информацию о деятельности площадок, использовании ботов, конфликтах интересов, отключениях и других ключевых проблемах.

Также прокуратуру интересует внутренний контроль и гарантии защиты активов клиентов. Запросы получили Coinbase, Gemini, BitFlyer, Bitfinex, Bitstamp, Kraken, Bittrex, Poloniex, Binance, Tidex.com, Gate.io, itBit и Huobi.Pro.

Kraken, работающая в Сан-Франциско с 2011 года, отказалась отвечать на запрос прокуратуры. В компании отметили, что криптобиржа поступила правильно, когда ушла из Нью-Йорка три года назад.