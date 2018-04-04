Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, координатор экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Дмирий Сазонов предложил регионам России стать площадками для пилотных блокчейн-проектов.
"Песочницы" для стартапов по криптовалютам и блокчейну вскоре буду запущены в инициативных регионах России.
Дмитрий Сазонов отметил, что "речь идет о пилотных проектах, мне кажется, здесь важна инициатива самих регионов. С точки зрения удаленности территорий каждый регион для себя должен изучить преимущества.
Есть разного рода технологические особенности, например, в сфере майнинга - есть выделение тепловой энергии как побочный эффект от этой деятельности".
По словам депутата, удмуртский Сарапул, Иркутск - города, в которых есть свободная генерация - готовы предоставить мощности для майнинговых ферм.
По информации председателя экспертного совета по экономике и предпринимательству молодежного парламента Госдумы Алексея Мостовщикова, губернатор Калининграда Артем Алиханов заинтересован в развитии майнинга на территории анклава.
Власти готовы понижать тарифы на электроэнергию и делать своеобразные свободные зоны для майнеров. По информации СМИ, сегодня в Калининграде соцвыплаты переводят на блокчейн.
Напомним, что многие страны борются за формирование наиболее благоприятных условий для майнеров. Но также многие развитые страны или их федеративные составляющие борются с майнерами из-за роста стоимости электроэнергии.
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