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Источник Правда.Ру

Регионам России предложили пилотные блокчейн-проекты

Экономика » Криптовалюты

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, координатор экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Дмирий Сазонов предложил регионам России стать площадками для пилотных блокчейн-проектов.

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"Песочницы" для стартапов по криптовалютам и блокчейну вскоре буду запущены в инициативных регионах России.

Дмитрий Сазонов отметил, что "речь идет о пилотных проектах, мне кажется, здесь важна инициатива самих регионов. С точки зрения удаленности территорий каждый регион для себя должен изучить преимущества.

Есть разного рода технологические особенности, например, в сфере майнинга - есть выделение тепловой энергии как побочный эффект от этой деятельности".

По словам депутата, удмуртский Сарапул, Иркутск - города, в которых есть свободная генерация - готовы предоставить мощности для майнинговых ферм.

По информации председателя экспертного совета по экономике и предпринимательству молодежного парламента Госдумы Алексея Мостовщикова, губернатор Калининграда Артем Алиханов заинтересован в развитии майнинга на территории анклава.

Власти готовы понижать тарифы на электроэнергию и делать своеобразные свободные зоны для майнеров. По информации СМИ, сегодня в Калининграде соцвыплаты переводят на блокчейн.

Напомним, что многие страны борются за формирование наиболее благоприятных  условий для майнеров. Но также многие развитые страны или их федеративные составляющие борются с майнерами из-за роста стоимости электроэнергии.

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