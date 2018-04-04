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Источник Правда.Ру

В NEM Foundation сменилось руководство

Экономика » Криптовалюты

Президент некоммерческой организации NEM Foundation Лон Вонг (Lon Wong) и вице-президент Джефф Макдональд (Jeff McDonald) покинули свои посты и останутся в компании в качестве консультантов.

В NEM Foundation сменилось руководство. 385432.jpeg

Временно исполняющим обязанности президента назначен Кристоф Ван де Рек (Kristof Van de Reck), говорится в официальном сообщении.

Вонг и Макдональд могут посвятить больше времени разработке системных интеграторов и планируют сосредоточиться на бизнес-партнерах NEM для внедрения приложений NEM по всему миру, отмечается в сообщении.

В конце марта NEM Foundation, разработчики P2P-платформы NEM и компания Tech Bureau объявили о старте закрытого бета-тестирования блокчейн-движка Catapult или Mijin v.2.

Лон Вонг в официальном обращении, размещенном на сайте, рассказал о принятом решении и своих дальнейших шагах: "Одно остается неизменным, и это моя приверженность созданию лучшей экосистемы для NEM. Я всегда отдавал все свое время NEM, работая полный рабочий день с момента его создания. Жизнь Catapult только что началась, и вскоре будет выпущена версия с открытым исходным кодом для частной сети. 

И я возлагаю большие надежды на то, что Catapult станет еще одним крупным успехом, и в это время мы должны быть признаны мировым лидером. Я по-прежнему считаю, что для NEM крайне важно иметь большую экосистему, которая выходит за рамки того, что блокчейн может делать с транзакциями и переводами стоимости. Наша превосходная технология должна быть расширена, чтобы включать и охватывать отрасли в целом".

Лон Вонг рассказал про проекте ProximaX, который  призван расширить экосистему NEM.  Как он отметил в обращении, "это ни в коем случае не конкурент NEM. ProximaX был построен для повышения полезности XEM. 

Создание XPX, монеты ProximaX, само по себе является мозаикой на блокчейне NEM с XEM в качестве платы за транзакцию.  Если произойдет широкомасштабное внедрение ProximaX, то NEM, безусловно, выиграет, поскольку для транзакций требуется больше XEM. ProximaX и NEM - это симбиоз.

Поэтому, после долгих раздумий, я решил, что настало время покинуть пост президента NEM.io Foundation и сконцентрировать свою энергию на создании ProximaX и продолжить развитие экосистемы NEM".

Одновременно с подобным обращением выступил вице-президент Джефф Макдональд. Он рассказал, что болен болезнью Крона и хотел бы отдохнуть и увидеть свою семью. Что уход с позиции вице-президента и переход на роль консультанта позволит ему больше уделять времени здоровью и своей семье.

При этом он выразил признательность всем коллегам за годы совместной работы и отметил, что "моя страсть к NEM не уменьшилась". В связи с этим, он планирует расширить свою работу с LuxTag и Kchain, улучшить протокол голосования и протокол Apostille, поскольку Catapult развивается. "Я также работаю над другими идеями для дополнительных протоколов в дополнение к этим", - отметил Джефф Макдональд. 

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