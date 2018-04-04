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Источник Правда.Ру

Россия может инвестировать в EL Petro

Экономика » Криптовалюты

Министр внешней торговли и зарубежных инвестиций Венесуэлы Хосе Вильмар Моро  сообщил о сотрудничестве с Россией в разных секторах экономики и возможном использовании в качестве оплаты национальной криптовалюты El Petro.

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Это стало итогом рабочей поездки в Венесуэлу  заместителя министра промышленности и торговли РФ Олега Рязанцева, который  провел переговоры с представителями различных министерств и ведомств южноамериканской страны.

Как пишет венесуэльское агентство AVN, Хосе Вильмар Моро рассказал, что для укрепления взаимоотношений между странами обсуждается взаимодействие в фармацевтике, металлообработке, добыче полезных ископаемых и нефти, а также в области транспорта, продовольствия и военной промышленности.

Он пояснил, что сотрудничество с Россией в автомобильном секторе предполагает альянс с компанией "КамАЗ", в рамках которого изучаются "вопросы приобретения деталей, запасных частей, шин и аккумуляторов, а также сборка этих автомобилей в нашей стране и использование в качестве формы оплаты национальной криптовалюты El Petro".

При этом, как сообщали местные СМИ днем ранее, вице-президент сектора экономики страны Вилмар Кастро Сотельдо озвучил, что в нефтяной области было предложено продвинуться в работах с компаниями Роснефть и PetroMonagas, а на транспорте, по его словам, "они (Россия) оценивают возможность продвижения по строительству локомотивов и железнодорожных систем, и возможностью российских инвестиций в венесуэльскую криптовалюту".

В сфере здравоохранения переговоры касались соглашений о производстве вакцин, в горнодобывающей промышленности обсуждались вопросы инвестиций для проекта "Рудная дуга" пояса Ориноко и возможности производства оборудования, необходимого для развития этой деятельности.

Россия, по сообщениям местных чиновников, проявляет интерес к импорту из Венесуэлы различной продукции, среди них сталь, алюминий, цветы, кофе, какао, текстильная промышленность и обувь.

В пресс-релизе Минпромторга РФ говорится, что заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев  подтвердил готовность российской стороны расширять сотрудничество по линии промышленности и отметил, что определенные перспективы имеются, в том числе, в автомобилестроении, фармацевтике и других отраслях.

В частности, речь шла о разработке месторождений цветных и редкоземельных металлов на территории Венесуэлы в рамках программы "Рудная дуга". 

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