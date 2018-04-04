ASRock выпустит видеокарты для майнинга криптовалют

Производитель материнских плат ASRock выпустит видеокарты для майнинга. Так, 4 из 5 устройств в новой линейке Phantom Gaming Series предназначены для добычи криптовалют.

Отметим, все представленные видеокарты основаны на серии AMD RX. Напомним, что компания Bitmain запустила предзапись для продажи ASIC-майнеров для Ethereum.

Еще недавно компания ASRock сообщила о выходе на рынок дискретных графических ускорителей и представила свою серию видеокарт Phantom Gaming Series на базе AMD RX для истинных геймеров. Теперь же стало известно, что именитый бренд выпустит специализированные видеокарты для майнинга криптовалют, список которых представлен аж четырьмя моделями.

Неназванный сотрудник ASRock America подтвердил, что 4 видеокарты на базе AMD RX 570 будут предназначены только для добычи криптовалют и призваны облегчить жизнь рядового майнера.

Учитывая тот факт, что любители поиграть получат только две видеокарты, а майнеры - целых четыре, можно почти однозначно сказать, что компания стремится извлечь максимальную выгоду от продажи специализированных устройств.

Видеокарты ASRock будут использовать новую версию драйверов AMD Radeon Software Adrenalin Edition, которая вовсе не случайно была обновлена совсем недавно. Похоже, что гонка вооружений на рынке графических ускорителей только начинается, а те кто задавался вопросом - когда упадут цены на видеокарты, могут спать спокойно еще очень и очень долго...