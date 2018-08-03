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Источник Правда.Ру

Bithumb возобновляет полноценную торговлю 10 криптовалютами

Экономика » Криптовалюты

В субботу, 4 августа, в 05:00 по Москве криптовалютная биржа Bithumb, которая подверглась хакерской атаке в июне, возобновит ввод и вывод десяти криптовалют.

Среди них биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Ethereum Classic (ETC), Qtum (QTUM), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Monero (XMR), Zcash (ZEC) и Mithrill (MITH).

Еще на 25 криптовалют, которые демонстрируют подозрительную активность в рамках биржи, данное решение не распространяется.

К таким криптовалютам биржа отнесла Cardano (ADA), Dash (DASH), NEM (XEM), Bitcoin Gold (BTG), OmiseGO (OMG), Monaco (MCO), VeChain (VEC), Augur (REP), 0x (ZRX), Steem (STEEM), Golem (GNT), Hshare (HSR), ICON (ICX), Aeternity (AE), Stratis (STRAT), Status Network (SNT), aelf (ELF), Loopring (LRC), WAX (WAX), Kyber Network (KNC), Power Ledger (POWR), TenX (PAY), Gifto (GTO), Ethos (ETHOS) и Zilliqa (ZIL).

По этому поводу криптобиржа сообщила следующее: "Цена некоторых криптовалют, торгуемых на Bithumb, приблизительно на 10 процентов отличается от стандартной рыночной цены. Они не будут включены в этот раунд в интересах защиты активов наших клиентов. Когда сервис будет возвращен в нормальное состояние, можно ожидать быстрого изменения курсов этих активов. Таким образом, в настоящее время возобновление операций с этими активами откладывается".

Операции с Tron (TRON) и EOS (EOS) стартуют после того, как биржа завершит процедуру по обмену их токенов на криптовалюты основных сетей.

Напомним, в июне криптобиржа сообщила, что у нее было украдено 31,3 миллиона долларов. Позднее Bithumb опубликовала отчет об инциденте и заявила, что сумма нанесенного ущерба будет полностью покрыта из средств собственного фонда, на счету которого находится около 450 миллионов долларов.

Несмотря на последующее ограничение в обслуживании, по данным coinmarketcap.com, биржа занимает десятое место с объемом среднесуточных торгов 156 тысяч долларов.

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