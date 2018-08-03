В Японии сделан первый шаг к запуску крипторынка деривативов

SBI Crypto Investment, "дочка" японской корпорации SBI Holdings, приобрела 12 процентов акций разработчика технологий для цифровых рынков Clear Markets — американского оператора электронной торговой платформы, предлагающего услуги по внебиржевой торговле деривативами клиентам из США, Великобритании и Японии, базирующегося в Северной Каролине.

Об этом сообщают Asia Review и другие СМИ. По предварительным оценкам, стоимость акций Crypto Investment в портфеле SBI составляет около одного миллиарда иен (девять миллионов долларов).

Представители SBI Crypto Investment заявили, что этот шаг является отправной точкой для запуска платформы для торговли криптовалютными деривативами, ориентированной на институциональных инвесторов.

Также в компании отмечают, что рынок деривативов позволяет инвесторам эффективно хеджировать риски, связанные с волатильностью цифровых активов.

Отметим, еще в прошлом году SBI Holdings объявила о намерении глубже окунуться в мир блокчейна и выстроить "новую финансовую экосистему, основанную на криптовалютах". Так, в марте корпорация приобрела 40 процентов акций тайваньского производителя аппаратных криптовалютных кошельков CoolBitX.

Сообщается, что SBI Holdings объявила о начале полноценной работы криптовалютной биржи VCTRADE. Ранее сервис VCTRADE был доступен только для тех пользователей, кто прошел предварительную регистрацию в октябре 2017 года.