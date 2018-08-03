UBS: биткоин может заменить денежную массу США только при стоимости $213 тыс.

Швейцарский финансовый холдинг Union Bank of Switzerland (UBS) считает, что биткоин сможет заменить собой денежную массу США, если будет стоить приблизительно 213 тысяч долларов.

В отчете UBS говорится, что биткоин не может считаться деньгами или даже жизнеспособным классом активов. Чтобы биткоину заменить денежную массу США — бумажные купюры, монеты, дорожные чеки и т. д., — его цена должна составить около 213 тысяч долларов США или его вычислительные возможности в сети должны значительно улучшиться.

В настоящее время сеть биткоина может обрабатывать только часть объема платежей, которую обрабатывают такие компании, как Visa Inc. И это ограничение пропускной способности, присущее сети биткоин, продолжает ограничивать полезность цифровой валюты.

Агентство Bloomberg приводит выдержки из отчета: "Наши результаты показывают, что биткоин в его нынешней форме слишком нестабилен и ограничен, чтобы стать жизнеспособным средством платежа для глобальных транзакций или основного класса активов".

По мнению UBS, спекулятивный спрос объясняет более 70 процентов изменений в цене биткоина.

При этом финансовый холдинг отмечает, что потенциально криптовалюты могут стать альтернативным классом активов, но их цены, вероятно, останутся крайне неустойчивыми, что больше привлекает спекулятивных инвесторов.