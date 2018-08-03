Али Хассан ждет согласование SEC на ETF биткоин

Генеральный директор и сооснователь компании Crescent Crypto Али Хассан (Ali Hassan) заявил, что ожидает одобрения от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) ETF биткоина в ближайшие 18 месяцев.

Выступая в эфире Bloomberg Markets, бывший руководитель Goldman Sachs Хассан выразил обеспокоенность тем, что SEC отказала два раза в одобрении заявки братьев Винклвосс на создание ETF биткоина. Даже несмотря на то, что они получили семь патентов в части использования технологии блокчейн.

Хассан сказал, что понимает обеспокоенность американского регулятора вопросом защиты инвесторов, и в качестве частичного решения этой проблемы предложил пассивные инвестиции. Хассан утверждает, что они "увеличат участие на криптовалютном рынке".

"Мы действительно считаем, что этот продукт скоро появится, — говорит Хассан. — Возможно, в ближайшие 18 месяцев мы дождемся появления ETF только для биткоина". Как пример Хассан привел свой фонд, который открыл в первом квартале 2018 года только для состоятельных американских инвесторов с ежегодным доходом более 200 тысяч долларов.

Для повышения безопасности индексный фонд держит в "холодных хранилищах" в своем портфеле только 20 топовых криптовалют с разными уровнями корреляции, которые предварительно должны пройти проверку на соответствие определенным стандартам рыночной капитализации, безопасности и ликвидности.

"Мы используем 90-дневную среднюю рыночную капитализацию для поддержания стабильности наших продуктов", — сказал он. Тем самым создаются все предпосылки для формирования привычного для инвесторов инструмента — ETF, когда активы собраны в единую сбалансированную по рискам корзину.

"Наша стратегия остановила общую волатильность портфеля биткоина", — сказал он в ответ на заявления главы SEC Джея Клейтона (Jay Clayton) в феврале в сенате о необходимости остановить криптовалютные ETF из-за их высокой волатильности и небезопасности.

Хассан отдельно отметил проект в сфере Bitcoin ETF — стартап VanEck. Компания дважды предпринимала попытки развеять опасения SEC, увеличивая стоимость акций Bitcoin ETF, недоступных для розничных инвесторов. Сейчас стоимость каждой акции VanEck составляет около 25 биткоинов (около 188 тысяч долларов).

Отвечая на заключительный вопрос: "Как вы оцениваете перспективы криптовалютных рынков?" — Хассан ответил: "До Луны".