Coinbase может привлечь до $5 млрд со стороны крупных фондов

Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж Coinbase заявила, что 10 хедж-фондов и семейных офисов начали использовать Coinbase Custody - платформу для институциональных инвесторов, которая направлена ​​на защиту цифровых токенов.

Как сообщает Bloomberg, компания намерена привлечь к концу года 100 крупных институциональных клиентов с активами в размере до $5 млрд. Coinbase заявила, что уже хранит более $20 млрд розничных инвесторов в криптовалютных активах.

Coinbase предлагает услуги институциональным инвесторам, которые только начали или собираются работать в криптоотрасли, которая подвергалась хакерским атакам и кражам киберпреступниками.

Криптобиржа надеется, что ее услуги позволят большему количеству хедж-фондов и пенсионных фондов инвестировать в цифровые активы, поскольку многие из них должны использовать так называемое регламентированное хранение, что соответствовать требованиям регуляторов.

Пока услуга доступна только для Bitcoin, Ether, Litecoin и Bitcoin Cash, но криптобиржа планирует расширять количество криптовалют, а также ведет переговоры о предоставлении услуг биржам и стартапам, которые выпустили свои собственные монеты. В настоящее время сервис доступен в США и Европе и к концу года будет распространяться и в Азии.

Это является частью стратегии Coinbase по диверсификации доходов и предоставлению большего количества продуктов, ориентированных на институциональных клиентов.