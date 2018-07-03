Краудфандинг в криптовалюте в России предлагает Boomstarter

Применение криптовалют для формирования фонда для реализации новаторских проектов, по мнению разработчиков из крупнейшей российской платформы для краудфандинга Boomstarter, является прекрасной возможностью привлечь в сферу бизнеса и технологий средства для их реализации.

Внедрение блокчейн и инструментов для майнинга предоставляют возможность поддерживать проекты с помощью криптовалют решили создатели новой платформы Boomstarter.Network.

Такой подход устраняет ограничения для краудфандинговых площадок в мире и удовлетворит растущий спрос на подобный вид финансирования без жесткой географической принадлежности участников.

Сейчас свои проекты могут выставить на таких платформах исключительно граждане лишь некоторых развитых стран, переводы доноров осуществляются неделями, а то и месяцами при непрозрачности расходов авторов проекта.

Плюс отсутствие гарантий в адресности перевода средств, то есть донор мог планировать инвестиции в один проект, а средства поступят другому. Boomstarter.Network обещает отсутствие географических ограничений, свою кампанию можно будет начать независимо от гражданства и местоположения в силу использования смарт-контрактов в Ethereum.

Транзакции в среднем занимают несколько минут. Алгоритмы смарт-контрактов гарантируют, что при достижении целевой суммы сборов авторы смогут распоряжаться собранными средствами без дополнительных условий. Это станет возможным благодаря криптовалютам и технологии блокчейна.

При сборе средств для поддержки проектов будут приниматься наиболее распространенные криптовалюты, что обеспечит безопасный и быстрый перевод средств. Блокчейн обеспечит прозрачность использования собранных средств инициаторами проектов.

Сторонники проекта смогут увидеть все движения и, при необходимости, задавать вопросы авторам. Проект позволяет также майнить криптовалюту на домашних компьютерах, зарабатывать на этом и поддерживать с её помощью полюбившиеся проекты на платформе.

Это так называемый облачный майнинг — способ объединить вычислительные мощности нескольких компьютеров, чтобы с их помощью создавать виртуальные валюты. Появляется совершенно новый способ нематериальной поддержки: зачастую у проекта на краудфандинговой платформе есть много сторонников, которые не готовы тратить собственные деньги на поддержку, а созданные путем майнинга - готовы.

“Мы занимаемся краудфандингом уже шесть лет и знаем проблемы, которые существуют в этой сфере во всем мире. Теперь с помощью технологии блокчейн мы можем предложить инструменты для решения этих проблем и обеспечить по-настоящему глобальный доступ к привлечению финансовых ресурсов для компаний и предпринимателей”, — говорит Мария Докшина, генеральный директор платформы Boomstarter.Network.Boomstarter.

Network Несмотря на все сложности движения краудфандинга в 2017 году стоимость сделок в этой отрасли по всему миру была на 49% выше, чем годом ранее, и превысила 6.5 млрд долларов США. Это при том, что на самой известной в мире платформе Kickstarter со своими бизнес-проектами могут заявляться граждане или компании только из 22 развитых стран мира.