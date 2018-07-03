BTCC запустила обновленную торговую платформу

Старейшая криптовалютная биржа BTCC на своем сайте объявила о запуске обновленной торговой платформы BTCC Exchange, а также о планах по выпуску собственных токенов.

В качестве бонусов криптобиржа предлагает нулевые комиссионные в течении первых трех месяцев торгов, обещает быстрые депозиты и снятие средств.

На площадке представлены новые торговые пары BTC, ETH, BCH, LTC / USD, ETH, BCH, LTC / BTC и другие. Кроме того, биржа обещает регулярно запускать дополнительные торговые пары для удовлетворения потребностей пользователей.

Также на обновленной бирже реализована система вознаграждения в виде начислении баллов за определенные действия пользователей, например, за регистрацию, подтверждение аккаунта, депонирование средств и торговую активность. Все бонусные баллы полностью конвертируются в токены BTCC, которые в будущем также будут задействованы в торговой платформе.

Точные сроки выпуска нового токена пока неизвестны. Ранее представители компании заявили, что выпуск их будет реализован в течение «ближайших нескольких месяцев».

Биржа BTCChina была закрыта в сентябре 2017 года после репрессивных мер со стороны китайских властей. Тем не менее, компания BTCC продолжила деятельность. О планах по перезапуску платформы BTCC представители компании заявили в конце мая.