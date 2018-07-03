Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

РАКИБ оставил прогноз по биткоину на уровне $50 тысяч

Экономика » Криптовалюты

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин подтверждает свой прогноз, который он делал ранее, что к концу 2018 года стоимость самой популярной криптовалюты биткоин может достичь $50 тыс.

РАКИБ оставил прогноз по биткоину на уровне тысяч. 388957.jpeg

Как заявил Припачкин в интервью РИА Новости: "Шансы достижения ценой биткоина 50 тысяч долларов к концу 2018 года есть. Более того, я считаю, что будет бурный рост после отмены ряда жестких ограничений, которые навязаны рядом стран — Китаем, Кореей и так далее".

Тем самым он подтвердил свой прогноз, который давал в марте текущего года. Тогда президент РАКИБ телеканалу RT заявил, что "в начале 2018 года цифровая экономика подвергалась серьезной информационной атаке со стороны азиатских государств. Китай, Южная Корея и Япония выступали с резкими заявлениями о запрете биткоина на территории страны.

Сенаторы США говорили о создании законов, которые запрещали бы оборот криптовалюты. К тому же, в январе было совершено огромное количество хакерских атак, негативно повлиявших на популярность виртуальных активов. К счастью, сегодня все поменялось".

"Пора признать, что криптовалюта — важная составляющая мировой экономики. Я считаю, что биткоин вернется к росту и достигнет уровня 50000$", — прогнозировал в марте президент РАКИБ.

Как отмечал Припачкин, для криптовалютного рынка характерны резкие колебания цены за короткий промежуток времени. Непредсказуемость — отличительная черта биткоина. Если изучать график цифровой монеты за последний год, очевидно, она значительно выросла и укрепила свои позиции.

Споры вокруг "реальной стоимости" биткоина ведутся постоянно. Кто-то прогнозирует, что биткоин может стоить выше $100 тыс., а кто-то говорит, что его "истинная стоимость" равна нулю.

В 2017 году гарвардский академик Деннис Порту прогнозировал, что цена биткоина к 2021 году будет достигать $100 тыс.

Топ-менеджер Топ-менеджер "Леруа Мерлен" похвалилась "вскрыванием ватников"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Криптобиржи
Результаты июня: CoinEx обгоняет Binance
Диалоги
Кто такой Авраам: мифологический персонаж или историческая личность?
Новости Мексики
Как Мексика будет "ставить на место" Америку
Читательский топ
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Ракитич рассказал, что сделает со сборной РФ
Дочка чуть не разрушила семью находкой в папиной машине
Подборка: либералы, Украина и иноСМИ возмущены победой России
Россия лишила США звания "король воздуха"
Новости Все >
Топ-менеджер "Леруа Мерлен" похвалилась "вскрыванием ватников"
Российские врачи научились быстро лечить инфаркты
Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Грузии
В самой древней пирамиде ученые нашли страшного бога
"Нам бы в автобус такой": в Японии выпущены индикаторы вонючести людей
США угрожают Великобритании, что перестанут считать ее союзником
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной

Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.

"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Ракитич рассказал, что сделает со сборной РФ
Спорт
Ракитич рассказал, что сделает со сборной РФ
Интересные Новости
Дочка чуть не разрушила семью находкой в папиной машине
Политика
Подборка: либералы, Украина и иноСМИ возмущены победой России
Политика
Коммунисты хотят провести референдум по пенсиям

Партия КПРФ выступила с инициативой провести в Москве референдум по поводу пенсионной реформы.

Коммунисты хотят провести референдум по пенсиям
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Политика
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Спорт
Черышев: "Россия может победить любую команду"
Экономика
Поляки требуют от России газ по сниженной цене
Общество
За солнце тоже будем платить? В счетах жителей Пермского края появилась строчка с "дождевой водой"

В Кунгуре представители ЖКХ начали снимать с жителей плату за дождевую воду.

За солнце тоже будем платить? В счетах жителей Пермского края появилась строчка с "дождевой водой"
Коммунисты хотят провести референдум по пенсиям
Политика
Коммунисты хотят провести референдум по пенсиям
Мир
Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру
Политика
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Соломон Соловьев Куда приводят сомнения... Соломон Соловьев Игорь Буккер Доказано: стресс делает нас старше Игорь Буккер Любовь Степушова Муэдзины запоют над Германией, Францией и Испанией Любовь Степушова
Комментарии
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Власть решила навсегда блокировать краденые телефоны
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Остановить любой ценой: пенсионная реформа убьет нашу страну
Остановить любой ценой: пенсионная реформа убьет нашу страну
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Остановить любой ценой: пенсионная реформа убьет нашу страну
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
В России появится первый электромобиль на солнечных батареях
Президент Филиппин назвал Бога "глупцом"
Топ-менеджер "Леруа Мерлен" похвалилась "вскрыванием ватников"
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Стоунхендж больше не овеян тайной: раскрыт секрет его строительства
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Новости Мексики
Как Мексика будет "ставить на место" Америку

Впервые в истории Мексики представитель альянса левых сил "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор становится президентом, а его коалиция получает большинство в парламенте и половину мест в сенате. AMLO пообещал "поставить Трампа на место". Как он это будет делать?

Как Мексика будет "ставить на место" Америку
Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру
Мир
Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру
ОЗХО может стать судом Линча
Мир
ОЗХО может стать судом Линча
Как США сами себя изолировали
Мир
Как США сами себя изолировали
Олигархи выдвигают Тимошенко править страной
Украина
Олигархи выдвигают Тимошенко править страной
Почему Ротшильды финансируют войны?
Европа
Почему Ротшильды финансируют войны?
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Мир
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Евроколонии США недовольны новыми поборами
Мир
Евроколонии США недовольны новыми поборами
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
Бывший СССР
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
США и Канада
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался