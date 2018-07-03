РАКИБ оставил прогноз по биткоину на уровне $50 тысяч

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин подтверждает свой прогноз, который он делал ранее, что к концу 2018 года стоимость самой популярной криптовалюты биткоин может достичь $50 тыс.

Как заявил Припачкин в интервью РИА Новости: "Шансы достижения ценой биткоина 50 тысяч долларов к концу 2018 года есть. Более того, я считаю, что будет бурный рост после отмены ряда жестких ограничений, которые навязаны рядом стран — Китаем, Кореей и так далее".

Тем самым он подтвердил свой прогноз, который давал в марте текущего года. Тогда президент РАКИБ телеканалу RT заявил, что "в начале 2018 года цифровая экономика подвергалась серьезной информационной атаке со стороны азиатских государств. Китай, Южная Корея и Япония выступали с резкими заявлениями о запрете биткоина на территории страны.

Сенаторы США говорили о создании законов, которые запрещали бы оборот криптовалюты. К тому же, в январе было совершено огромное количество хакерских атак, негативно повлиявших на популярность виртуальных активов. К счастью, сегодня все поменялось".

"Пора признать, что криптовалюта — важная составляющая мировой экономики. Я считаю, что биткоин вернется к росту и достигнет уровня 50000$", — прогнозировал в марте президент РАКИБ.

Как отмечал Припачкин, для криптовалютного рынка характерны резкие колебания цены за короткий промежуток времени. Непредсказуемость — отличительная черта биткоина. Если изучать график цифровой монеты за последний год, очевидно, она значительно выросла и укрепила свои позиции.

Споры вокруг "реальной стоимости" биткоина ведутся постоянно. Кто-то прогнозирует, что биткоин может стоить выше $100 тыс., а кто-то говорит, что его "истинная стоимость" равна нулю.

В 2017 году гарвардский академик Деннис Порту прогнозировал, что цена биткоина к 2021 году будет достигать $100 тыс.