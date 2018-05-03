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Источник Правда.Ру

В Омске дали срок за продажу майнинга

Экономика » Криптовалюты

Ленинский районный суд Омска вынес приговор в отношении 54-летнего мужчины, который признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

В Омске дали срок за продажу майнинга. 386588.jpeg

Летом 2017 года мужчина со своим напарником разместили в интернете липовое объявление о продаже оборудования для майнинга криптовалюты, которого на самом деле не существовало.

На это объявление в июле 2017 года откликнулся житель Новосибирска. Он связался с продавцами компьютерного оборудования и выразил желание его приобрести.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, один из злоумышленников представился поставщиком оборудования из КНР и предложил покупателю предоставить доказательства наличия у него 1,5 млн рублей.

Житель Новосибирска попросил своих родственников перечислить на его имя необходимую сумму, после чего "продавец" убедил его предоставить свои персональные данные, а также реквизиты данного перевода. Согласно распределенным ролям житель Омска в одном из местных отделений банка по подложным документам получил 1,5 млн рублей.

Вместе с другим сообщником деньги были потрачены на личные нужды. Это не первое преступление злоумышленников, подобным образом в августе 2017 года они похитили 500 тыс. рублей у жителя Санкт-Петербурга.

При новой попытке снятия денег один из сообщников был задержан сотрудниками охраны банка и передан органам полиции. Вину в совершении преступления мужчина признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд постановил взыскать с него в пользу потерпевших сумму причиненного ущерба. Уголовное дело в отношении его подельника выделено в отдельное производство.

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