Криптовалютная биржа London Block Exchange LBX сообщила в своем блоге о листинге новых криптовалют: Ethereum Classic (ETC) и Bitcoin Cash (BCH).
"Рады сообщить о пополнении в нашем растущем каталоге криптовалют, Теперь наши клиенты смогут приобретать, продавать , отправлять и получать Ethereum Classic и Bitcoin Cash" - говориться в блоге LBX.
Вышеупомянутые криптовалюты будут доступны в следующих торговых парах: ETC/GBP, ETC/BTC, BCH/GBP и BCH/BTC.
"Новое дополнение означает не только то, что мы являемся единственным оператором на криптоваютном рынке, предлагающим банковское обслуживание в Великобритании, но мы также являемся единственном в мире биржей, которая предлагает тороговые пары с фунтом стерлинга Ethereum Classic и Bitcoin Cash" - гласит блог LBX.
Также в LBX заявили, что планируют добавить в листинг ряд дополнительных криптовалют по мере роста криптовалютной биржи.
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