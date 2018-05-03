LBX ETHEREUM CLASSIC и BITCOIN CASH покупают за фунт стерлингов

Криптовалютная биржа London Block Exchange LBX сообщила в своем блоге о листинге новых криптовалют: Ethereum Classic (ETC) и Bitcoin Cash (BCH).

"Рады сообщить о пополнении в нашем растущем каталоге криптовалют, Теперь наши клиенты смогут приобретать, продавать , отправлять и получать Ethereum Classic и Bitcoin Cash" - говориться в блоге LBX.

Вышеупомянутые криптовалюты будут доступны в следующих торговых парах: ETC/GBP, ETC/BTC, BCH/GBP и BCH/BTC.

"Новое дополнение означает не только то, что мы являемся единственным оператором на криптоваютном рынке, предлагающим банковское обслуживание в Великобритании, но мы также являемся единственном в мире биржей, которая предлагает тороговые пары с фунтом стерлинга Ethereum Classic и Bitcoin Cash" - гласит блог LBX.

Также в LBX заявили, что планируют добавить в листинг ряд дополнительных криптовалют по мере роста криптовалютной биржи.