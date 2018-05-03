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Telegram может отказаться от публичного ICO криптовалюты

Экономика » Криптовалюты

Telegram планирует отказаться от публичного размещения токенов своей криптовалюты.

Telegram может отказаться от публичного ICO криптовалюты. 386565.jpeg

Как сообщают The Wall Street Journal и Bloomberg, Telegram, заявивший о выпуске своей криптовалюты, получил $1,7 млрд примерно от 200 частных инвесторов, что оказалось достаточно, чтобы не устраивать открытое размещение токенов.

30 марта компания компании TON Issuer Inc. и Telegram Group Inc. отчитались перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) об итогах нового раунда привлечения средств. Мессенджер привлек $850 млн от 94 инвесторов. Согласно документам минимальная сумма инвестиции составляла $1 млн.

Ранее в феврале 2018 года Telegram привлек $850 млн. от 81 инвестора. По данным СМИ, одним из них стал бизнесмен Роман Абрамович, а основатель Qiwi Сергей Солонин и сооснователь "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили сами рассказали об участии в проекте.

Таким образом, суммарно Павел и Николай Дуровы собрали $1,7 млрд.

Как отмечено в документах SEC, все деньги, которые на данный момент собрал Telegram, будут направлены на развитие мессенджера, его блокчейн-платформы TON и другие цели.

Согласно white paper, уже в I квартале 2018 г. Telegram должен представить сервис для внешней аутентификации пользователей Telegram External Secure ID, который позволит в будущем приобретать криптовалюту без дополнительного подтверждения личности. А во II квартале 2018 г. Telegram обещал запустить тестирование минимальной жизнеспособной версии блокчейн-платформы TON.

За 2017 год на развитие мессенджера Telegram было потрачено $70 млн. Большая часть бюджета - $62 млн - была потрачена на оборудование, поддержку серверов и обеспечение процедуры верификации пользователей.

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