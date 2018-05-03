В Дубае создали блокчейн-реестр для бизнеса

В Дубае создали блокчейн-реестр для бизнеса - платформа предназначена для упрощения процесса регистрации и работы компаний в этой стране.

Министерство экономического развития Объединённых Арабских Эмиратов при поддержке DSOA, инициативной группы Smart Dubai и корпорации IBM официально объявили о завершении разработки коммерческого блокчейн-реестр для бизнеса и начале ее внедрения.

Платформа Dubai Blockchain Business Registry необходима для того, чтобы упростить процесс регистрации и работы компаний в Дубае, обеспечения соблюдения регулятивных норм и поможет компаниям в получении прямых иностранных инвестиций.

Представители DED говорят о том, что эта платформа в разы упростит процесс учреждения и работы бизнеса, запустит цифровой обмен торговыми лицензиями и соответствующей документацией для всех видов деятельности. К тому же речь идёт об обеспечении соблюдения регулятивных норм во всей бизнес-экосистеме Дубая.

По предварительным данным, сначала проект будет развёрнут в "Кремниевом оазисе" Дубая, а позже у других предприятий будет возможность запрашивать и публиковать данные реестра.

К слову, создание этого реестра является частью разработанной блокчейн-стратегии Дубая, которая была запущена в 2016 году. Ранее сообщалось, что эта стратегия к 2020 году обеспечит внедрение технологии во все государственные службы.