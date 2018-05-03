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Источник Правда.Ру

Обзор криптовалютного рынка за минувшие праздники

Экономика » Криптовалюты

Глава Barclays заявил, что не планирует в ближайшее время запускать криптовалютную торговую панель на ежегодной встрече акционеров банка. Barclays изучает возможные перспективы криптовалютного рынка, помня при этом о регулятивных сложностях, планирует создать единый внутренний блокчейн-стандарт для производных финансовых инструментов.

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Центральный банк Южной Кореи объявил, что рассматривает применение технологии блокчейн и криптовалют в своем проекте "безналичного общества". В докладе отмечается, что применительно к новому проекту банк начал изучать возможности использования блокчейна и криптовалюты, такие как применение паролей к платежам для повышения уровня их защиты.

Основной целью проекта является удобство клиента и снижение стоимости производства физической валюты. В 2016 году Южная Корея потратила 53,7 млрд вон ($47 млн) на выпуск физической валюты.

Японский регулятор просит биржи отказаться от Zcash (ZEC), Monero (XMR) и Dash (DASH) из-за хакеров и финансирования этими альткоинами преступных схем. Правительство Японии хочет остановить отмывание денег и другую криминальную деятельность в стране.

CoinMarketCap запустил мобильное приложение iOS для передачи сведений о рыночной капитализации, динамике цен, торгуемых объемах и оборотах 1602 криптовалют. Так CoinMarketCap поздравил пользователей со своим 5-летием. Приложение CoinMarketCap доступно только для операционной системы iOS. Пользователи могут добавлять любые криптовалюты в свой список отслеживания.

Джозеф Любин, соучредитель Ethereum Foundation, на конференции Collision Tech в Новом Орлеане сказал, что федеральные регуляторы в настоящее время исследуют вопрос о том, следует ли классифицировать активы сети Эфириум как ценные бумаги. "Мы провели огромное количество времени с юристами в США и в других странах, и нам очень удобно, что он (эфир) не является ценной бумагой, и никогда ей не был.

Многие влиятельные регуляторы понимают, что такое Эфириум", - прокомментировал он сообщение, что еще в 2014 году, когда фонд собрал более 31 000 BTC (на тот момент стоимостью $18,3 млн) в ходе первого первоначального предложения монет (ICO) в истории криптоиндустрии. Эти средства пошли на разработку платформы Эфириум, и по мнению некоторых регуляторов, инвесторы, вероятно, купили монеты сети, ожидая, что актив вырастет в цене, что означает ожидание ими прибыли, основанной "на усилиях других".

А это уже типичный признак ценной бумаги. Соответственно, применительно к тесту Хоуи, это означает, что фонд был юридически обязан зарегистрировать продажу в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) еще в 2014 году.

В репозитарий Эфириума была добавлена спецификация Hybrid Casper, о чем основатель сети Виталик Бутерин опубликовал доказательство концепции шардинга, призванной решить проблемы с масштабируемостью блокчейна сети.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) обязала ряд эмитентов монет изменить или приостановить предложение после того, как изучила их бизнес-модели. "ASIC определяет действия, которые могут быть подозрительными. В результате них некоторые эмитенты остановили свою работу или указали, что структура ICO будет изменена", - заявили представители регулирующего органа.

Аналитическое агентство Fundstrat Global Advisors LLC запустило пять дополнительных ценовых индексов для криптовалютных инвесторов, призванных повысить общий уровень обслуживания клиентов. Они называются Commodities, Platforms, Privacy, Exchanges и Stablecoins и включают в себя 75% совокупной капитализации криптовалютного рынка.

Компания Founders Fund (известна ранними инвестициями в Facebook) решила вложить средства в криптовалютный проект по оптимизации торгов криптовалютой в крупных размерах. Название стартапа Tagomi Systems Inc.

Он будет выполнять функции брокера и оптимизировать торговые приказы на покупку биткоина (BTC) в больших объемах для состоятельных и привилегированных клиентов. По предварительным данным стартап уже получил $15,5 миллионов в ходе финансирования. Руководить стартапом Tagomi будет Наполеон Та, партнер Founders Fund.

Хакеры взломали Твиттер-страницу Vertcoin, которая занимается созданием программного обеспечения и работает над одноименной монетой. Занимает 145 место в рейтинге обновленного CoinMarketCap с капитализацией в $118 млн. Хакеры написали о бесплатной раздаче криптовалюты, которую удалось быстро пресечь. 

BMW, General Motors, Ford и Renault вошли в число основателей нового блокчейн-консорциума Mobility Open Blockchain Initiative или MOBI. Он насчитывает свыше 30 членов, в том числе Bosch, Blockchain at Berkeley, Hyperledger, Fetch.ai, IBM и IOTA. Группа намеревается сделать сферу перевозок более безопасной, доступной и менее затратной при помощи технологии блокчейн.

Как отмечает TechCrunch, компоненты технологии распределенного реестра и смарт-контракты способны преобразовать методы взаимодействия с данными, а MOBI намеревается задействовать блокчейн для выполнения различных задач, в том числе осуществления платежей, отслеживания данных и управления поставками, выставления счетов клиентам, и достижения даже более амбициозных целей, например обслуживания автономных автомобилей и каршеринговых систем.

В состав совета директоров консорциума вошли основатель ConsenSys и сооснователь Ethereum Джозеф Лубин и исполнительный директор Hyperledger Брайан Белендорф.

Криптовалютная биржа Binance подписала меморандум о взаимопонимании с правительством Бермудских островов. Биржа инвестирует $10 млн в образовательные программы по блокчейну и $5 млн достанется местным блокчейн-стартапам. Также юристы Binance помогут бермудским коллегам адаптировать законодательство под блокчейн и криптовалюты.

Криптовалютная биржа Bitfinex добавила в листинг две новые криптовалюты: Stellar (XLM) и Verge (XVG). Stellar, рыночная капитализация которой составляет $8 млрд, находится на 8-м месте. Ее стоимость - $0,44. Verge находится на 24 месте. Рыночная капитализация криптовалюты составляет $1,2 млрд, стоимость - $0,08. 

Американская криптобиржа Poloniex снижает комиссии и пересматривает политику расчета объемов торгов для трейдеров, оперирующие большими суммами криптовалют в своих сделках.

Бюро финансовых услуг и казначейства Гонконга (FSTB) опубликовало отчет о статусе отмывания денег и финансирования терроризма и взаимосвязи криптовалют. Согласно опубликованному документу, связанный с криптовалютами уровень риска оценивается как "средне-низкий". "Несмотря на присутствующую системную уязвимость в отношении отмывания средств и финансирования терроризма, криптовалюты не несут большого риска в данной области", - говорится в докладе.

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