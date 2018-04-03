Организаторов ICO могут обязать возмещать стоимость токенов

Минкомсвязи РФ опубликовало законопроект по регулированию цифровых токенов и ICO. Согласно определению, данному в документе, цифровой токен - это запись в распределенном реестре, созданная при помощи криптографических алгоритмов.

Помимо права на владение токеном, эта запись также закрепляет за инвестором право на возмещение начальной стоимости токена, а организатор ICO обязан расходовать привлеченные средства "только на цели, связанные с поддержанием возможности по исполнению обязательства по выкупу цифровых токенов по номинальной цене".

Директор РАКИБ Арсений Щельцин отмечает, что, согласно этому пункту, деньги нужно собирать для того, чтобы иметь возможность их отдать, а не чтобы направить их на внутренние бизнес-процессы и инвестиции: "Сложно комментировать это постановление в любых его вариациях, потому что оно оторвано от реальности", - сказал Щельцин . По его мнению, "документ содержит нечеткие формулировки, которые могут вызвать коллизии" и "не синхронизирован с существующими законопроектами".

Среди прочих предложений Минкомсвязи - покупка ICO-токенов только за рубли и добровольная аккредитация организаторов сроком на пять лет. Эмитент должен зарегистрировать организацию в России, иметь уставный капитал размером не менее 100 миллионов рублей, банковский счет, а также лицензию на разработку, производство и распространение криптографических средств. Эмиссию цифровых токенов можно будет проводить только за российские рубли через безналичный расчет. Организатор ICO обязан будет выкупить их по номинальной цене у любого предъявителя на основании безотзывной публичной оферты.

Между тем эксперты указывают, что в проект не вошли важные этапы сделок по продаже цифровых токенов. В частности, в документе не упоминается этап pre-ICO, в рамках которого продаются "условные токены", и процедура lock up - обязательство инвесторов воздерживаться от продажи токенов в течение определенного периода времени.

В настоящий момент законопроект находится на стадии общественных слушаний и проведения антикоррупционной экспертизы.

Напомним, в феврале представители Минкомсвязи РФ заявили, что не допустит появления в стране большого числа эмитентов токенов.