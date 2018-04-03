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Источник Правда.Ру

Антигуа и Барбуда откроют криптовалютую биржу

Экономика » Криптовалюты

Правительство островного государства Антигуа и Барбуда в Карибском море решило создать собственную криптовалютную биржу. Власти хотят получить доход в госказну от операций проводимых "на передовой новой системы зарабатывания денег".

Антигуа и Барбуда откроют криптовалютую биржу. 385381.jpeg

Местный парламент намерен рассмотреть и принять соответствующие законопроект в ближайшее время, сообщает издание Daily Observer.

По словам министра информационных технологий, Мелфорда Николаса (Melford Nicholas), биржа объединит покупателей и продавцов, которые будут совершать криптовалютные сделки за определенную плату.

Правительство ожидает, что торговая платформа будет генерировать неналоговые доходы для бюджета островного государства, основной доход которого сейчас обеспечивают туризм, азартные игры и реализация дорогих часов и ювелирных украшений в режиме такс-фри.

В официальном заявлении говорится: "Путем создания собственной биржи, мы сделаем Антигуа весомым игроком криптовалютной индустрии. Раз есть возможность зарабатывать деньги, мы должны ей воспользоваться".

Министр информационных технологий также сообщил, что канадский бизнесмен Кельвин Эйр (Calvin Ayre) - один из инвесторов в новый проект. Канадец сделал состояние на продвижении азартных онлайн-игр и известен своим энтузиазмом в отношении Bitcoin Cash (BCH).

Он выбран консультантом правительства Антигуа и Барбуды по криптовалютным вопросам. "Кельвин Эйр был назначен уполномоченным по экономическим вопросам, и теперь является гражданином Антигуа и Барбуды.

Мы считаем, что каждая сторона может извлечь выгоду из этого сотрудничества", - сказал Мелфорд Николас. В прошлом месяце Кельвин Эйр объявил о намерениях построить курорт стоимостью 100 миллионов долларов на пляже Вэлли Черч в Антигуа за счет прибыли от его криптовалютных вложений. Сообщается, что новый курорт будет принимать BCH.

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