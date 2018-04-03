IBM ведет переговоры с ЦБстран по криптовалютам

IBM в рамках работы с открытой платформой Stellar и ее криптовалютой люмен (XLM) провел переговоры с торговыми площадками, крупными корпорациями и центральными банками чтобы оценить, как криптовалюты помогут снизить операционные расходы и увеличить прибыль.

В части работы IBM с криптовалютами в сети Stellar компания управляет девятью узлами Stellar, которые помогают подтверждать транзакции в разных странах мира, таких как Австралия, Бразилия, Гонконг и США.

"Мы видим большой спрос на выпуск цифровых активов в разных сферах", - сказал новый руководитель направления развития блокчейна IBM Джесси Лунд (Jesse Lund), который в начале этого года покинул банк Wells Fargo, чтобы помочь технологическому гиганту создать криптовалютную стратегию.

Он отметил, что уже провел встречи с представителями более 20 центральных банков, изучающих потенциальные выгоды от выпуска собственной криптовалюты на блокчейне. В частности, он описал "самый долговечный цифровой актив" как тот, который "выпущен центральным банком и обеспечен чем-либо реальном мире", но все же является "частью денежно-кредитной политики".

Лунд не назвал с представителями каких банков он встречался а лишь отметил, что основные его собеседники - главные финансовые учреждения стран G-20. "Указал" лишь один - шведский Riksbank, "взгляды которого вдохновили его больше всего".

Лунд сказал, что по его оценке один из центральных банков, с которыми он общался, может выпустить в тестовом режиме собственную криптовалюту уже в этом году. Вообще, IBM разрабатывает различные возможности технологии блокчейн.

Так, компания изучает различные ICO на предмет того какие именно криптовалюты более всего подходят для стартаперов.

Например, в работе с биржами и торговыми площадками IBM предлагает подразделять токены на три типа: токены-акции, которые дают владельцам право на долю в компании; инструментальные токены, которые предоставляют пользователям доступ к услуге; и товарные токены, которые обеспечиваются драгоценными металлами и другими физическими активами.

Помимо очевидного потенциального интереса к этой работе со стороны товарных бирж, Лунд сказал, что к IBM обращаются и розничные компании, поставщики товаров и энергетические компании, стремящиеся токенизировать различные области своих бизнес-предложений.

IBM сейчас открыта для работы и с другими блокчейнами и токенами. По словам Лунда, компания планирует сотрудничество с Sovrin Foundation, которая внесла значительный вклад в оригинальную кодовую базу Hyperledger Indy и сейчас готовится к выпуску цифрового актива в рамках ICO.

В январе IBM Research опубликовала подробный White paper, где описана их работа по применению модели транзакций, используемой в сети Hyperledger Fabric. Проект "Fabric Coin", созданный в рамках проекта в экспериментальных целях, привел к улучшениям, которые были включены в релиз Hyperledger Fabric 1.1.