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Источник Правда.Ру

Google запрещает расширения для майнинга криптовалют

Экономика » Криптовалюты

Google запрещает и удаляет из Chrome Web Store расширения для майнинга криптовалют. Как отмечается в блоге свободного браузера Chromium, "мы по-прежнему сосредоточены на расширении возможностей разработчиков для создания новаторского опыта, при соблюдении безопасности наших пользователей".

Google запрещает расширения для майнинга криптовалют. 385374.jpeg

Разработчики проекта браузера с открытым исходным кодом обеспокоены увеличением за последние несколько месяцев количества вредоносных расширений, которые предлагают пользователям что-то функциональное на поверхности, в то же время, внедряя скрытые скрипты для майнинга криптовалюты, которые работают в фоновом режиме без согласия пользователя.

Эти скрипты для добычи монет часто потребляют значительные ресурсы ПК и другой техники и могут серьезно влиять на производительность системы и энергопотребление.

До сих пор политика Chrome Web Store разрешала использование криптовалютных расширений при условии, что пользователь получал адекватную информацию в отношении майнинга. К сожалению, как отмечается в блоге браузера, примерно 90% всех расширений, которые разработчики пытались загрузить в Chrome Web Store, не соответствовали этим политикам и были либо отклонены, либо удалены из хранилища впоследствии.

Начиная со 2 апреля, Chrome Web Store больше не будет принимать расширения, которые позволят использовать майнинг.

Существующие расширения будут удалены из Chrome Web Store до конца июня 2018 года. Блокчейн-расширения, которые не предполагают майнинг криптовалют будут по-прежнему разрешаться в Chrome Web Store.

Как отметил менеджер по продуктам платформ расширения Джеймс Вагнер, "платформа расширений предоставляет огромные возможности, которые позволили нашему сообществу разработчиков создать яркий каталог расширений, которые помогают пользователям максимально использовать возможности Chrome.

К сожалению, эти же возможности привлекают разработчиков вредоносных программ, которые пытаются злоупотреблять платформой за счет пользователей. Новая политика является еще одним шагом вперед в обеспечении безопасности пользователей, которые могут пользоваться преимуществами расширений Chrome, не подвергая себя скрытым рискам".

Google Chrome - браузер, разрабатываемый компанией Google на основе свободного браузера Chromium и движка Blink. 

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