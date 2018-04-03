Сеул планирует запустить криптовалюту S-Coin

Мэр Сеула Парк Вон-Сун сообщил, что город планирует создать собственную криптовалюту, предварительно названную S-Coin, которая может быть использована в финансируемых городом программах социального обеспечения.

Как пишет The Korea Times, к концу апреля город выпустит нормативный ориентир вместе с "генеральным планом Blockchain". Также планируется запустить общественный фонд, чтобы помочь продвигать технологию блокчейн и запускать связанные с ними стартапы.

В недавнем интервью корейской новостной ленте Coindesk Korea, специализирующейся на крипторынке, он сказал: "Сеул является одним из городов, которые возглавляют четвертую промышленную революцию. Поэтому естественно (для города) учиться и инвестировать в новые технологии, такие как блокчейн".

Он также отметил, что криптовалюта S-Coin, если она будет запущена, может быть использована в качестве платежного инструмента в финансируемых государством программах социального обеспечения для государственных должностных лиц, молодых лиц, безработных и для охраны окружающей среды. Мэр также сказал, что рассматривает вопрос о выплатах в криптовалюте подрядчикам строительных проектов Сеула.

Город нанял компанию Samsung SDS в ноябре для внедрения технологии блокчейн в проектах администрации. Сеул является первым муниципалитетом в стране, предпринявшим такой шаг.

Мэр Сеула Парк Вон-Сун будет баллотироваться на третий срок на июньских выборах.