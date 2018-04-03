Южная Корея планирует внедрить налогообложение криптовалют

Министерство стратегии и финансов Южной Кореи планирует подготовить правила налогообложения криптовалют к концу июня 2018 года.

Такое решение было принято по итогам совещания министров финансов стран "большой двадцатки", на котором решили отложить глобальные вопросы регулирования криптовалютного рынка до июля.

Так, на итоговой пресс-конференции председатель Центрального банка Аргентины Федерико Штурценеггер заявил, что представители стран согласились с тем, что криптовалюты необходимо лучше изучить, прежде чем выдвигать какие-либо рекомендации по их регулированию.

Он отметил, что все заинтересованные страны должны представить свои предложения на тему криптовалютных активов летом.

Соответственно, ожидается, что к этому времени будут подготовлены правила регулирования криптовалют внутри стран, включая налогообложение.

Как пишет fnnews, по словам чиновника Министерства стратегии и финансов Южной Кореи: "У нас нет конкретных сроков, но мы думаем об объявлении налога на криптовалюты в первой половине года".

В настоящее время правительство рассматривает систему налогообложения виртуальных денег через Целевую группу (TF), которая состоит из должностных лиц министерств и ведомств.

Предложение представляет собой налог на доходы от перевода, который взимается с прибыли, полученной от продажи виртуальных валют. Если доход от операций с виртуальной валютой считается временным и нерегулярным, могут взиматься другие подоходные налоги.

Чтобы облагать налогом доходы, полученные в результате операции с виртуальной валютой, необходимо внести поправки в закон о подоходном налоге. Предполагается, что налогообложение начнется со следующего года.

Как пишет fnnews, правительство также проводит работу по изучению налогообложения криптовалют в разных странах. Так, в январе Министерство по налогам направило своих сотрудников в США, Японию, Германию и Великобританию, чтобы определить фактический статус налогообложения виртуальной валюты в этих странах, так как ситуация с налогообложением в разных странах сильно отличается. Это связано с тем, что юридические характеристики виртуальных денег в каждой стране различны.

Поскольку правительство все еще обсуждает налоговую ставку и налоговую базу, то потребуется некоторое время, прежде чем будет подготовлена конкретная система налогообложения.

Однако, правительство планирует создать систему регулирования криптовалют сразу после местных выборов 13 июня.

Тем временем, Министерство финансов и экономики решило провести 14 июня в Сеуле международную финансовую конференцию по криптовалюте и блокчейну, а 15 июня - второе рабочее заседание по международной финансовой системе для членов G20.