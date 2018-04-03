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Источник Правда.Ру

Южная Корея планирует внедрить налогообложение криптовалют

Экономика » Криптовалюты

Министерство стратегии и финансов Южной Кореи планирует подготовить правила налогообложения криптовалют к концу июня 2018 года.

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Такое решение было принято по итогам совещания министров финансов стран "большой двадцатки", на котором решили отложить глобальные вопросы регулирования криптовалютного рынка до июля.

Так, на итоговой пресс-конференции председатель Центрального банка Аргентины Федерико Штурценеггер заявил, что представители стран согласились с тем, что криптовалюты необходимо лучше изучить, прежде чем выдвигать какие-либо рекомендации по их регулированию.

Он отметил, что все заинтересованные страны должны представить свои предложения на тему криптовалютных активов летом.

Соответственно, ожидается, что к этому времени будут подготовлены правила регулирования криптовалют внутри стран, включая налогообложение.

Как пишет fnnews, по словам чиновника Министерства стратегии и финансов Южной Кореи: "У нас нет конкретных сроков, но мы думаем об объявлении налога на криптовалюты в первой половине года".

В настоящее время правительство рассматривает систему налогообложения виртуальных денег через Целевую группу (TF), которая состоит из должностных лиц министерств и ведомств.

Предложение представляет собой налог на доходы от перевода, который взимается с прибыли, полученной от продажи виртуальных валют. Если доход от операций с виртуальной валютой считается временным и нерегулярным, могут взиматься другие подоходные налоги.

Чтобы облагать налогом доходы, полученные в результате операции с виртуальной валютой, необходимо внести поправки в закон о подоходном налоге.  Предполагается, что налогообложение начнется со следующего года.

Как пишет fnnews, правительство также проводит работу по изучению налогообложения криптовалют в разных странах. Так, в январе Министерство по налогам направило своих сотрудников в США, Японию, Германию и Великобританию, чтобы определить фактический статус налогообложения виртуальной валюты в этих странах, так как ситуация с налогообложением в разных странах сильно отличается. Это связано с тем, что юридические характеристики виртуальных денег в каждой стране различны.

Поскольку правительство все еще обсуждает налоговую ставку и налоговую базу, то потребуется некоторое время, прежде чем будет подготовлена конкретная система налогообложения.

Однако, правительство планирует создать систему регулирования криптовалют сразу после местных выборов 13 июня.

Тем временем, Министерство финансов и экономики решило провести 14 июня в Сеуле международную финансовую конференцию по криптовалюте и блокчейну, а 15 июня - второе рабочее заседание по международной финансовой системе для членов G20. 

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