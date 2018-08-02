Билл Клинтон выступит на конференции Swell

Калифорнийский стартап Ripple сообщил о том, что 42-й президент Соединенных Штатов Билл Клинтон выступит в качестве основного докладчика на конференции Ripple Swell в октябре, где мировые лидеры ведут дискуссии о политике платежей и технологий.

Представители компании убеждены, что именно Билл Клинтон помог сформировать сегодняшний баланс между интернет-технологиями и регулированием, вступить своей стране в период экстремального роста и повсеместного внедрения интернета.

Он также помог преодолеть "цифровой разрыв" и внести новые технологии в общество, не охваченное этой технологией, поскольку его президентский срок выпал как раз на зарождение Всемирной паутины.

Эти знания, возможно, сейчас более актуальны, чем когда-либо прежде. Подобно интернет-буму 90-х годов, цифровые активы и технология блокчейна предлагают возможность обмениваться средствами так же быстро, как информацией и создают большое количество возможностей.

Однако эта новая технология потенциально опасна, так как требует продуманной политики защиты потребителей от риска, которая в то же время не будет мешать инновациям.

Директор и советник Национального экономического совета при президентах Клинтоне и Обаме Джин Сперлинг будет отбирать вопросы для президента Клинтона во время основного выступления.

В этом году на конференции Swell также будут обсуждать рамки регулирования цифровых активов в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, то, как компании по финансовым услугам используют технологию блокчейна, а также какие возможности она дает в электронной коммерции.

Отметим, что сообщество отнеслось к новости с долей иронии. Так, CEO ShapeShift Эрик Ворхес саркастично подчеркнул, что "ничто так не ассоциируется с криптовалютной революцией, как Билл Клинтон". В сети также появились своего рода мемы, на которых Билла Клинтона заменили другие известные люди не из криптовалютной индустрии. Среди них: кинопродюсер Харви Вайнштайн, вокруг которого разгорелся скандал о сексуальных домогательствах в Голливуде, Иисус Христос, лидер КНДР Ким Чен Ын, популяризатор противоречивого проекта Bitconnect Карлос Матос.

Примечательно, что авторитетное издание Washington Post в прошлом проанализировало заработок Билла Клинтона на публичных выступлениях и заключило, что в период между 2001-м и 2012 годом бывший президент заработал порядка 104 миллиона долларов. При этом цена одного выступления составляла от 250 до 500 тысяч долларов.

Конференция Swell 2018 проводится в Сан-Франциско, штат Калифорния, с 1 по 2 октября. Напомним, на блокчейн-вечеринке Ripple в рамках конференции Consensus 2018 выступил рэпер Снуп Догг.