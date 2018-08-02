CoinMarketCap запускает "профессиональный" платный API для разработчиков и фондов

Согласно сообщению, опубликованному 1 августа, Crypto data tracker CoinMarketCap.com (CMC) запустил профессиональный платный API для разработчиков и фондов.

Новый продукт, как сообщается, призван служить в качестве ключевого "конвейера", который будет предоставлять точные и дифференцированные данные для разработчиков и фондов по ценам криптопродуктов, рыночной капитализации, конверсиям и торговым парам, агрегированным из нескольких бирж.

Согласно объявлению CMC, новые функции предлагаются за отдельную плату от уровня "хобби", который начинается от 79 долларов США в месяц, до "профессионального" контракта, который начинается с 699 долларов в месяц. Этот последний вариант продается как "лучший для масштабирования криптопроектов" и расширяет доступные данные по истории за пятилетний период времени.

CMC представляет свой новый API в качестве ответа на диверсификацию новых криптографических продуктов, а также растущее число институциональных фондов, вкладывающих средства в развивающуюся отрасль.

В проекте отмечается, что до сегодняшнего запуска API прошел месячное бета-тестирование на уровне пользователей. Новый API также отслеживает посвященные крипте деривативные рынки с поддержкой фьючерсов, опционов и внебиржевых (OTC) обменов.