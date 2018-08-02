В Morgan Stanley на цифру пришел Эндрю Пил

В Morgan Stanley новое назначение: главой подразделения по работе с рынками цифровых активов стал Эндрю Пил (Andrew Peel), который до этого 12 лет проработал в Credit Suisse, был вице-президентом по инновациям в сфере трейдинга, занимался "вопросами, связанными с биткоином и криптовалютами".

Фото: Fotodom.ru

Morgan Stanley относится с достаточно высокой долей скепсиса к криптовалютам, и его преставители называют стоимость этих монет равной нулю, а ажиотаж вокруг криптоденег сравнивают с кризисом доткомов в США. Однако в мае этого года аналитики банка стали высказываться определенно и положительно о том, что центральные банки могут в будущем использовать криптовалюты, чтобы резко снизить процентные ставки для смягчения последствий следующего финансового кризиса. К такому выводу пришли аналитики Morgan Stanley.

Стратег Morgan Stanley Шина Шах (Sheena Shah) определила несколько областей возможного использования центробанками криптовалют. Наиболее привлекательным потенциальным приложением в Morgan Stanley назвали область кредитно-денежной политики, где цифровые валюты могут позволить центробанкам опустить процентные ставки на беспрецедентно низкий уровень. Во время мирового финансового кризиса 2010-х центральные банки стремительно снижали ставки, чтобы смягчить последствия экономического краха для потребителей и кредиторов. Швеция, Дания, Япония и ЕС установили отрицательные значения процентных ставок до -0,5 процента.

Цифровые валюты могут позволить более радикальное снижение ставок, считают в Morgan Stanley. "Теоретически денежная система, которая на сто процентов цифровая, может обеспечить более глубокие отрицательные ставки. Это касается некоторых центральных банков. Свободно обращающиеся банкноты и монеты (наличные деньги) ограничивают способность ЦБ устанавливать отрицательные ставки по депозитам. Цифровая версия наличных денег теоретически позволила бы отрицательно оценивать ставки, взимаемые со всех денег в обращении в любой экономике", — указала команда исследователей.