Европол помогает закрывать преступные проекты даркнета и криптовалют

Испанская Национальная гвардия и австрийская федеральная полиция при поддержке Европола (Europol) раскрыли преступную сеть, ведшую свою деятельность в Darknet по распространению синтетических наркотиков "новые психоактивные вещества" (NPS) по всему миру.

Криминальная группа также принимала участие в отмывании денег своей доли прибыли через операции по продаже криптовалюты. Более 4,5 млн евро в преимущественно в биткойнах, а также в IOTA и люмен были изъяты правоохранительными органами.

Это крупнейшая удача объединенных сил европейской полиции в XXI веке по борьбе с организованной продажей и изготовлением наркотических препаратов. Более 100 различных типов наркотических препаратов были изъяты в двух лабораториях в провинциях Гранада и Валенсия в Испании, рыночная стоимость которых превысит 12 млн евро.

Почти 800 тыс. доз ЛСД были конфискованы, что стало самым крупным раскрытием преступного производства этого вещества в Европейском союзе (ЕС). Europol оказывал поддержку и разместил два специальных мобильных офиса в Испании и Австрии. Аналитическая поддержка была оказана в течение всей операции.

По данным Европола, данная ОПГ с 2012 года торговала сильнодействующими наркотическими и психотропными препаратами. Клиенты попадали на их ресурсы по приглашениям с различных интернет-форумов.

Сырье для производства наркотиков импортировали из стран Азии, в основном из Китая, сперва оно попадало в Амстердам, а после – в лаборатории в Испании. Оттуда готовая продукция отправлялась примерно в 100 стран мира.

Наркотики выдавали за разрешенные к продаже товары и отправляли по почте в письмах и посылках. На сегодня Европол отчитался об аресте 8 граждан Испании, Австрии и Франции, которые обвиняются в незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и членстве в преступной организации; изъял более 5,5 млн. евро в биткоинах, 137 тыс. евро в криптовалюте IOTA и €30 000 в токенах lumen; 1.6 млн евро с австрийского банковского счета; 700 тыс. евро наличными; нейтрализовал 2 химические лаборатории по производству наркотиков; конфисковал 3 объекта недвижимости на 1 млн евро; 10 автомобилей класса люкс; изъял крупнейшую в Европе партию ЛСД.

Незаконная торговля в Даркнете - новая реальность транснациональных организованных преступных конгломератов в ЕС. Торговля наркотиками - крупный бизнес, приносящий пятую часть всей прибыли от организованной преступности.

Рынок синтетических наркотиков ежегодно достигает объема в триллионы евро, а изощренность производителей наркотиков и торговцев людьми продолжает расти. За последнее десятилетие криминальная деятельность в Darknet стала более инновационной и трудной для прогнозирования.

Рынки Darknet предоставляют широкий спектр незаконных товаров и услуг. По оценкам, около двух третей рынков darknet связаны с наркотиками. В Европе и ЕС Европол и национальные подразделения полиции опубликовали доклад «Наркотики в Даркнет: перспективы сопротивления", исследование и разработанная политика возможного сопротивления преступникам.

Согласно докладу, разрушение теневого рынка торговли наркотиками должно стать частью более широкого и более интегрированного комплекса мер, внедренных в глобальной экосистеме darknet. Исследовательские группы Darknet, смоделированные и продвигаемые Европолом, будут в центре такой интегрированной стратегии.

Взаимодействие с ключевыми отраслями (например, информационные технологии, социальные сети, услуги по распределению платежей и продуктов) будет иметь важное значение для выявления и реагирования на новые угрозы в этой области.