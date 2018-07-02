Наводнения в Китае нанесли серьезный урон майнингу

По сообщениям местных СМИ, недавние наводнения в провинции Сычуань Китая привели к серьезному ущербу для крупных майнинговых ферм в этом районе.

ECNS, официальный англоязычный отдел службы новостей Китая (CNS), сообщил, что 27 июня и 28 июня в провинции Сычуань и еще в четырех провинциях Китая произошли сильные дожди, что привело к наводнениям.

Golden Finance утверждает, что крупнейшие фермы по добыче криптовалют в провинции Сычуань сильно пострадали, что привело к потере "десятков тысяч" майнинговых устройств. По словам сайта, фермы кажутся "почти невозможными" для ремонта.

По сообщениям в прессе, остается неясным, какие криптовалюты добывались на пострадавших фермах и сколько из них точно потеряно в результате потопа. Майнинг — это практика использования специализированных устройств для обработки транзакций и выпуска новых монет в криптовалютной сети.

По некоторым данным, сеть Биткойн будет потреблять до 0,5% мировой энергии к концу 2018 года. Согласно предыдущему докладу Cointelegraph, основная доля биткойна добывается в Китае — до 70%. В частности, провинция Сычуань была названа "Столицей биткойн" из-за высокой концентрации майнинговых ферм, вызванной холодным климатом и дешевой электроэнергией.

Несколько новостных изданий, в том числе Golden Finance, связывают падение хэшрейтов сети Биткойн (общая вычислительная мощность) с наводнениями в провинции Сычуань. Однако данные веб-сайта Blockchain. com показывают, что хешрейт, по сути, возрос с 27 по 28 июня, что указывает на то, что эффект наводнений не был настолько значительным, чтобы влиять на всю сеть.