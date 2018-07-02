ONT станет открытым блокчейном, и Другие новости выходных

— Операции криптовалютных трейдеров в Японии подлежат налогооблажению в размере до 55% от суммы прибыли. Однако заместитель премьер-министра страны Таро Асо (Taro Aso) хочет изменить способ налогообложения криптовалютных операций с прогрессивной ставки на единую.

Он заявил:"Прибыль, полученная в результате операций с виртуальной валютой, должна быть изменена с текущих "прочих доходов" на "декларирование раздельного налогообложения".

- Токены могут появиться на платформе Corda от R3. Представители Cordite, независимого от R3 сообщества с открытым исходным кодом, создающим решения исключительно на базе Corda, скоро представят свою разработку.

Cordite обещает сделать для корпоративных блокчейнов то, что сделал стандарт ERC-20 для Эфириума: разрешить создание токенов, представляющих различные виды активов в одной сети, только специально для банковской отрасли. Руководитель сообщества проекта — Royal Bank of Scotland (RBS) — является одним из 30 крупнейших финансовых учреждений в мире.

Аналогично тому, как ERC-20 спровоцировал бум первичных размещений токенов (ICO), позволяющих стартапам работать по всему миру, обойти обычные препятствия в сборе средств и привлечь миллиарды путем выпуска новых токенов, Cordite позволит создавать множество активов, традиционно удерживаемых и торгуемых регулируемыми учреждениями.

— Федеральное бюро расследований США (ФБР) в настоящее время ведет 130 расследований, связанных с криптовалютами. Старший специальный агент ФБР Кайл Армстронг (Kyle Armstrong) сказал, что агентство расследует множество преступлений, включая торговлю людьми, операции с наркотиками, похищения людей и вымогательства, в которых фигурируют криптовалюты.

Он отметил, что 10% потребителей наркотиков во всем мире покупают их онлайн на незаконных цифровых рынках. В некоторых регионах США также наблюдается увеличение количества дел, связанных с вымогательствами криптовалют. Специальный агент отметил, что эти дела составляют лишь небольшой процент всех расследований агентства.

— Парламент Мальты единогласно одобрил три законопроекта о регулировании блокчейна и криптовалют, разработанных в рамках поставленной задачи стать "островом блокчейна". "Сегодня мальтийский парламент первым в мире одобрил три законопроекта о технологии распределенного реестра (блокчейна). Я горжусь тем, что продвигал эти законопроекты", — заявил секретарь парламента по финансовым услугам и цифровой экономике и инновациям Сильвио Шембри (Silvio Schembri).

— Мы считаем, что криптовалюты продолжат развиваться, и, как правительство, мы поддерживаем перемены, которые криптовалюты могут внести в нашу жизнь".

— Тони Ричардс (Tony Richards), глава подразделения по вопросам платежной политики Резервного банка Австралии (RBA) сказал, что биткоин не получит широкого распространения на территории страны.

В качестве основных причин он назвал волатильность цифровой валюты и стабильность австралийского доллара. По словам Ричардса, одной из главных причин, по которой биткоин якобы обречен на провал в Австралии, является стабильность национальной валюты страны — австралийского доллара: "Стабильность австралийского доллара означает, что биткоин вряд ли получит широкое распространение на территории страны.

Когда у государства нет надежной валюты, люди могут искать другие варианты. Являются ли эти криптовалюты чем-то вроде доллара США — это уже другая проблема, но у нас в Австралии есть абсолютно надежная валюта под названием австралийский доллар.

Мы можем похвастаться низкой и стабильной инфляцией на протяжении не менее 25 лет; и вероятность того, что у нас будет значительное принятие альтернативной валюты, кажется довольно низкой".

- Финансовый регулятор Южной Кореи изменил правила борьбы с отмыванием денег, которые применяются к криптовалютным биржам в стране, обязав местные банки ужесточить контроль за их счетами. Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) установила новые правила, касающиеся деятельности криптовалютных бирж, которые первоначально будут действовать в течение года.

Традиционно биржи открывают в банке несколько счетов — депозитный, на котором хранятся средства трейдеров на платформе, а также операционный, на котором хранятся собственные активы биржи. Согласно поправкам, банки, которые обслуживают биржи, обязаны контролировать перемещение всех этих средств и сообщать FSC о подозрительных транзакциях.

Нововведения появились после проверки трех местных бирж — Nonghyup Bank, KB Kookmin Bank и KEB Hana Bank, — которая показала, что некоторые биржи перевели активы с депозитного счета инвесторов на собственные операционные счета, напрямую нарушив правила, требующие держать активы инвесторов отдельно от собственных.

— Криптовалютная компания Circle рассказала, что заметила значительный всплеск интереса со стороны институциональных инвесторов. По словам генерального директора и сооснователя Circle Джереми Аллера (Jeremy Allaire) несмотря на то, что в мае криптовалютные рынки шли на спад, в прошлом месяце компания увидела 30% всплеск интереса со стороны институциональных клиентов.

С 16 декабря 2017 года криптовалютные рынки упали более чем на 69%, а последние несколько месяцев 2018 года бразды правления безусловно были у "медведей". Однако за этот период многие компании, такие как Coinbase, Bitgo, Circle и другие, открыли двери для институциональных инвесторов.

На этой неделе фирма наблюдала повышенный спрос со стороны институциональных инвесторов. "В мае, который был сложным месяцем, мы стали свидетелями резкого увеличения числа новых уникальных контрагентов", -сказал Аллер.

— Многие институциональные инвесторы всерьез рассматривают выход на криптовалютные рынки". Circle заявляет, что каждый месяц на своей платформе обрабатывает сделки на $2 млрд. — Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) заключило соглашение о партнерстве в сфере финтеха с Управлением по надзору за финансовыми услугами (FSRA) свободной экономической зоны Абу-Даби, чтобы разработать систему торгового финансирования, которая будет построена с использованием технологии распределенных реестров (DLT).

Согласно подписанному HKMA и FSRA двустороннему соглашению, работа будет вестись сразу в нескольких направлениях, ориентированных на инновационное использование технологии распределённых реестров в торговом финансировании.

"Мы рады сообщить о том, что приступили к переговорам с FSRA по поводу создания международной сети торгового финансирования c использованием технологии распределённых реестров", — заявил главный сотрудник HKMA по вопросам финансовых технологий Нельсон Чоу (Nelson Chow).

— Входящий в состав НБА американский баскетбольный клуб Сакраменто Кингз объявил о старте благотворительной программы MiningForGood в рамках которой на домашней арене команды Golden1Center установят майнеры для добычи эфира.

По словам авторов проекта, партнерство компании MiningStore. com позволит открыть на Golden1Center дата-центр четвертого уровня, а Сакраменто Кингз станет первым профессиональным клубом в мире, который добывает криптовалюту.

MiningForGood — часть многолетней программы по поддержке афроамериканской общины Сакраменто. По мере того, как популярность криптовалюты будет расти, программа MiningForGood может служить проектом для крупных организаций и предприятий, распространяясь на новые платформы в качестве двигателя для социальных изменений.

"Возможности открываются тогда, когда технология позволяет миру находить инновационные решения сложных проблем", — считает владелец клуба Вивек Ранадив. — Теперь уже три страны — Франция, Россия и США — требуют экстрадировать российского гражданина, обвиняемого в отмывании денег и связанного с криптовалютной биржей BTC-e.

Александру Виннику предъявлены обвинения со стороны правительства США и наложили на BTC-e штраф в $110 млн через несколько часов после того, как появились сообщения об аресте Винника.

Несмотря на то, что биржа BTC-e временно прекратила работу после ареста Винника, вскоре она вернулась на криптовалютную арену под именем WEX. Российские и американские правоохранительные органы не прекращают спорить в греческом суде о том, кому же достанется Винник и куда его необходимо экстрадировать.

Винник продолжает заявлять о своей невиновности, хотя в декабре суд постановил, что он может быть экстрадирован в США. Затем в мае этого года Винник признался в хищении 750 млн рублей российским правоохранительным органам, чтобы быть экстрадированным в Россию.

— В полицию города Королева Московской области обратился 25-летний уроженец Армении, работающий исполнительным директором ООО "Бизнес-сети", и заявил о мошенничестве. Он сообщил о неизвестных, которые предложили ему помощь в продаже 103 BTC, после чего он передал им криптовалюту стоимостью около 45 млн рублей.

"На данный момент задержан 27-летний директор ООО "Центр Мед групп", проживающий в Королеве, который вероятнее всего причастен к совершению данного преступления. Он уже проходит подозреваемым по возбужденному ранее уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Пока следствие устанавливает всевозможные обстоятельства дела и ищет возможных соучастников преступления, решением Люблинского районного суда мужчина помещен под домашний арест", — рассказал представитель правоохранительных органов РФ.

— Члены сообщества Zcash проголосовали за то, чтобы не уделять приоритетное внимание разработкам, которые будут направлены на изменение протокола с целью предотвращения ASIC-майнинга. Это решение было принято в рамках управленческого совещания, проведенного Zcash Foundation.

Участники сообщества голосовали за и против предложения, в котором выдвигался тезис о том, что необходимо уделить приоритетное внимание сопротивлению ASIC-майнингу и "препятствовать использованию майнингового оборудования ASIC вместо оборудования для майнинга с помощью графических карт". "За" предложение было 19 голосов, "против" — 45.

Как сообщалось ранее, появление ASIC-майнеров для Zcash стало камнем преткновения внутри криптовалютного сообщества. — Польская ассоциация Биткоина (PBS) обратилась в Управление по защите потребителей (UOKiK) с просьбой запретить действия банков, которые блокируют или закрывают счета криптовалютных компаний.

Польское криптовалютное сообщество обеспокоено тем, что с помощью таких действий, страна движется по направлению к полному запрету криптовалютной деятельности. PBS сообщила о 15 финансовых учреждениях, которые отказались открыть банковские счета 52 криптовалютным компаниям.

По словам её представителей, лидирует в этом позорном списке mBank — он отказал 9 раз и закрыл три счета. Ассоциация добивается отмены решений этих банков, а также наложения на них штрафных санкций. — Промышленный конгломерат General Electric (GE) хочет использовать блокчейн в процессе верификации моделей для 3D-печати деталей в цепочке поставок. 21 июня Бюро США по патентам и товарным знакам (USPTO) опубликовало заявку General Electric.

Она была подана в декабре прошлого года. В документе описан метод интеграции блокчейна в аддитивное производство, широко известное как 3D-печать, для создания базы данных, которая подтверждает и верифицирует производственный процесс. Другими словами, технология позволит компании создать историю производства на базе блокчейна, которая поможет отследить и идентифицировать объекты 3D-печати.

— Представители компании Qiwi Blockchain Teсhnologies (QBT) запустили инвестиционно-банковский бизнес на рынках цифровых активов — в рамках проекта HASH на российском рынке появится первый криптоинвестиционный банк. Об этом сообщил руководитель проекта, финансовый директор QBT, которая выступит в роли технологического подрядчика, Яков Баринский.

"Мы помогаем компаниям проходить через этап фандрайзинга. Монетизация классическая: мы получаем свою комиссию после того, как компания с нашей помощью привлекла средства на рынке", — рассказал он. HASH предназначен для оказания помощи в построении финансовой модели проекта: компаниям-участникам будет предоставлена информация о работе токена, целесообразности его создания и процесса использования.

— В январе этого года компания-разработчик популярного в Азии мессенджера Line сообщила, что планирует запустить собственную криптовалютную площадку. В июля торговая площадка под названием BitBox начнет свою работу.

Новая площадка будет поддерживать 30 криптовалют включая биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. Комиссия за осуществление сделок будет составлять всего 0.1%. Платформа будет поддерживать 15 языков и доступна по всему миру, кроме Японии и США из-за сложностей регулирования криптовалют в этих странах.

Заявка на регистрацию биржи в Агентство по финансовым услугам (FSA) Японии уже подана и находится на рассмотрении. Платформа не будет поддерживать фиат и все сделки будут происходить только с криптоактивами.

- Комиссия по ценным бумагам канадской Онтарио (OSC) опубликовала результаты опроса, в котором приняли участие более 2 500 жителей Онтарио в возрасте 18 лет и старше. Исследование касалось осведомленности респондентов о криптовалютах и первичных размещениях токенов.

В рамках опроса выявлено, что 5% жителей Онтарио в данный момент владеют такими криптовалютными активами, как биткоин и эфир. Хотя этот процент кажется относительно небольшим, OSC отмечает, что этот показатель равняется 500 000 жителей провинции — числу, "достаточному для того, чтобы вызывать беспокойство OSC".

- Оператор крупнейшего криптовалютного веб-кошелька Blockchain. com запустил институциональную платформу Blockchain Principal Strategies (BPS) для организаций, компаний по доверительному управлению семейным капиталом и индивидуальных инвесторов.

Платформа позволит осуществить доступ к рынкам, исследовательским данными и сервисам в области цифровых валют. Соучредитель Blockchain Питер Смит отметил, что её функционирование направлено ​​на обеспечение максимальной безопасности при инвестировании.

BPS предлагает ряд инструментов, таких как сервис внебиржевой торговли криптовалютами (OTC), интеллектуальная система управления заказами (OMS), удобный пользовательский интерфейс, показатели риска, а также консультацию с исследовательской группой, в составе которой исследователь истории экономики в Лондонской школе экономики, аналитик Гаррик Хилман, а также команда профессионалов, в прошлом работавшая в таких крупных организациях, как Cooley, Goldman Sachs, JP Morgan и UBS.

— Криптовалюта ONT с текущей капитализацией около $775 миллионов готова обрести новый дом. На данный момент происходит первичное тестирование нового блокчейна, запуск которого произошел 30 июня.

Первая версия кошелька для скачивания была опубликована несколько часов назад. Шанхайская компания Ontology — проект, тесно связанный со "смарт-экономикой" блокчейна Neo, и один из 20 крупнейших по капитализации криптоактивов получил наконец шанс воплотить в жизнь собственную технологию.

Будучи ориентированной на предприятия платформой, Ontology стремится обеспечить большой объем быстрых и дешевых транзакций, и в то же время помочь компаниям справляться с острыми проблемами операционной совместимости и цифровой идентификации.

Таким образом, ONT станет одним из нескольких открытых блокчейнов для предприятий, которые недавно были запущены. Одни из его основных конкурентов — Tron и Vechain.