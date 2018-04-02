Банк Англии тестирует технологию блокчейн внутри себя

Банк Англии создает тестирует концепцию (PoC), чтобы изучить потенциал блокчейна для системы расчетов в режиме реального времени (RTGS).

RTGS за день в среднем обрабатывает суммы, составляющие почти четверть годового ВВП Великобритании, и может быть в состоянии продолжать удовлетворять все возрастающее давление запросов на проведение платежей со стороны пользователей.

РоС является частью стратегического плана банка до 2020 года, основой которого станут «правильные технологии». В концепцию также входит API (интернет-телефония) с внешним интерфейсом и увеличение числа компаний, которые могут напрямую получать доступ к RTGS для расчета потока платежей.

Развитие технологии распределенного реестра хранения данных набирает обороты во всем мире, и, Банк Англии работает над улучшением RTGS в рамках сотрудничества с Clearmatics Technologies Ltd, Token, R3 и Baton Systems, чтобы быть на передовой финансовых технологий.

Все четыре организации имеют доступ к модели предварительно финансируемого расчетного обслуживания для британских ритейлеров. Цель работы – понять, как осуществлять расчеты, когда технология распределенного реестра станет «достаточно зрелой» для рынка стерлингов.

Исследование направлено на то, чтобы выяснить смогут ли инновационные расчеты корректно работать в рамках RTGS и как впоследствии их функциональность может быть расширена.

Банк Англии заявлял, что результаты PoC будут опубликованы позднее в этом году, включая рекомендации по внедрению технологии и необходимые шаги для достижения этой цели.

В июле 2017 года Банк Англии опубликовал детали PoC, разрабатывавшегося для осуществления международных платежей при помощи протокола Interledger от Ripple. В рамках проекта был проведён международный платёж в двух разных смоделированных системах RTGS.