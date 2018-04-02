Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Банк Англии тестирует технологию блокчейн внутри себя

Экономика » Криптовалюты

Банк Англии создает тестирует концепцию (PoC), чтобы изучить потенциал блокчейна для системы расчетов в режиме реального времени (RTGS).

Банк Англии тестирует технологию блокчейн внутри себя. 385340.jpeg

RTGS за день в среднем обрабатывает суммы, составляющие почти четверть годового ВВП Великобритании, и может быть в состоянии продолжать удовлетворять все возрастающее давление запросов на проведение платежей со стороны пользователей.

РоС является частью стратегического плана банка до 2020 года, основой которого станут «правильные технологии». В концепцию также входит API (интернет-телефония) с внешним интерфейсом и увеличение числа компаний, которые могут напрямую получать доступ к RTGS для расчета потока платежей.

Развитие технологии распределенного реестра хранения данных набирает обороты во всем мире, и, Банк Англии работает над улучшением RTGS в рамках сотрудничества с Clearmatics Technologies Ltd, Token, R3 и Baton Systems, чтобы быть на передовой финансовых технологий.

Все четыре организации имеют доступ к модели предварительно финансируемого расчетного обслуживания для британских ритейлеров. Цель работы – понять, как осуществлять расчеты, когда технология распределенного реестра станет «достаточно зрелой» для рынка стерлингов.

Исследование направлено на то, чтобы выяснить смогут ли инновационные расчеты корректно работать в рамках RTGS и как впоследствии их функциональность может быть расширена.

Банк Англии заявлял, что результаты PoC будут опубликованы позднее в этом году, включая рекомендации по внедрению технологии и необходимые шаги для достижения этой цели.

В июле 2017 года Банк Англии опубликовал детали PoC, разрабатывавшегося для осуществления международных платежей при помощи протокола Interledger от Ripple. В рамках проекта был проведён международный платёж в двух разных смоделированных системах RTGS.

Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Аналитика
“Мёртвый крест” не удался: биткоин снова растёт
Силовые структуры
Флот уходит на юг: зачем Россия меняет главную базу ВМФ на Каспии
Мировая кооперация
Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!"
Читательский топ
Экс-посол РФ рассказал, что будет, если США заморозят российские активы
Олигархи, трепещите: Навальный вас сдал
Доскакались: генпрокурора Украины не пустили в США
Турция напала на Францию
Аналогов нет: в России представили первый образец уникального ЗРК
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Экономика
Экс-посол РФ рассказал, что будет, если США заморозят российские активы

Бывший посол России в США Сергей Кисляк рассказал, что будет со Штатами, если они заморозят российские активы.

Экс-посол РФ рассказал, что будет, если США заморозят российские активы
Олигархи, трепещите: Навальный вас сдал
Власть
Олигархи, трепещите: Навальный вас сдал
Мир
Доскакались: генпрокурора Украины не пустили в США
Европа
Турция напала на Францию
Экономика
Экс-посол РФ рассказал, что будет, если США заморозят российские активы

Бывший посол России в США Сергей Кисляк рассказал, что будет со Штатами, если они заморозят российские активы.

Экс-посол РФ рассказал, что будет, если США заморозят российские активы
В Волгограде к Дню Победы поставят памятник офицеру вермахта
Общество
В Волгограде к Дню Победы поставят памятник офицеру вермахта
Власть
Олигархи, трепещите: Навальный вас сдал
Спорт
Проснулся: Гарри Каспаров призвал к бойкоту ЧМ-2018 в России
Общество
Аман Тулеев попросил Путина об отставке через Сеть

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что считает уход в отставку "правильным, осознанным, единственно верным решением".

Аман Тулеев попросил Путина об отставке через Сеть
В России ликвидировали невостребованную профессию
Общество
В России ликвидировали невостребованную профессию
Спорт
Счет 57:3: российские регбисты услышали гимн СССР и разгромили немцев
Мир
На Москву: Евросоюз проверит все дороги на проходимость для танков НАТО
Любовь Степушова Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!" Любовь Степушова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 02.04 - идеалисты Соломон Соловьев Юрий Кондратьев Как немец Иван спасал Россию Юрий Кондратьев
Комментарии
Стая бродячих собак растерзала второклассника
Доскакались: генпрокурора Украины не пустили в США
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Короли преступного мира России - курды?
Короли преступного мира России - курды?
Моряков захваченного судна "Норд" заставляют стать украинцами
Нерусский мир: Казахстан меняет "большого брата"
Директива из Кремля: Каспий без НАТО и трубопровода
Моряков захваченного судна "Норд" заставляют стать украинцами
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Как нелепая Тереза Мэй Евросоюз укрепила
Большой андронный коллайдер начал работу после каникул
Как нелепая Тереза Мэй Евросоюз укрепила
Моряков захваченного судна "Норд" заставляют стать украинцами
Хватит травить россиян: Путин приказал правительству заняться едой
Нет Крыма, не будет газа: Украине предсказали грустное будущее
Юта - государство мормонов в государстве
“Мёртвый крест” не удался: биткоин снова растёт
Хватит травить россиян: Путин приказал правительству заняться едой
Моряков захваченного судна "Норд" заставляют стать украинцами
Геноцид армян: Две стороны одной медали
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался