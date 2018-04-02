Альфа-банк стал участником блокчейн-консорциума R3

Альфа-банк стал участником международного блокчейн-консорциума R3, о чем сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Банк стал первым российским участником этого объединения, работающего с единой платформой Corda. Она позволяет за доли секунды проводить трансграничные операции, при этом сами транзакции подтверждаются и видны только участникам сделки.

"Это отличная возможность вместе с ведущими игроками глобального рынка создать новые инструменты совершения финансовых транзакций, а также значительно ускорить взаиморасчеты по сделкам и снизить себестоимость отдельных операций", - отметила главный операционный директор Альфа-банка Мария Шевченко, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Впервые информация о намерении Альфа-банка вступить в консорциум появилась в феврале этого года . Тогда Шевченко сообщила, что присоединение пройдет через подписание соглашения с ООО "Финтех Лаб", являющимся провайдером сервисов R3 на российском финансовом рынке на основании соглашения c R3.

Ранее сообщалось, что в консорциум также могут вступить банк "Ак Барс" и ЯР банк (сейчас Эс-Би-Ай банк), но в этих кредитных организациях не подтвердили информацию о таких планах.

R3 — это консорциум крупнейших мировых банков, финансовых учреждений, национальных финансовых регуляторов, торговых ассоциаций и финансовых учреждений, объединенных в единую инфраструктуру на основе технологии распределенных реестров (блокчейн).

В состав консорциума со штаб-квартирой в Нью-Йорке на сегодняшний день входят крупнейшие глобальные финансовые компании: Bank of America, Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P.Morgan, Barclays, Deutsche Bank, Commerzbank, Citibank, Morgan Stanley и др.