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Источник Правда.Ру

Виталик Бутерин предложил ограничить ETH в обращении

Экономика » Криптовалюты

Виталик Бутерин предложил включить во вторую часть хардфорка Metropolis предложение EIP 960 с введением ограничения количества ETH в обращении и снижением размера вознаграждение майнеров PoW.

В заявлении Бутерина говорится: "В целях обеспечения экономической надежности платформы при любых обстоятельствах, и в свете того факта, что эмиссия новых монет для майнеров больше не является как эффективным способом обеспечения справедливого распределения монет, так и какой-либо политически значимой целью, я предлагаю установить верхнюю границу полного количества ETH".

В следующий хардфорк будет включен первый этап протокола Casper. Предложение Бутерина описывает вознаграждение майнеров, процентные доходы валидаторов и вознаграждения валидаторов отдельных шардов, так же как и т.д. Вознаграждение булет выплачиваться в RU (Reward Units), определяющиеся как: 1RU = (1 – (Текущее количество монет/Максимально возможное количество монет)) ETH.

Максимальное количество монет Бутерин предлагает установить в 120 204 432, что является удвоенной суммой ETH, распределенных в первом краудсейле.

Полагая максимальное количество примерно в 120 миллионов, и текущее количество ETH в обращении 98.5 миллионов ETH, получаем, что сейчас 1 RU равен 1 — 98.5M/120M или приблизительно 0.1792 ETH, так что, если бы хардфорк проводился сегодня, то нынешнее вознаграждение в 3 ETH за блок равнялось бы 16.74 RU.

Спустя месяц, количество ETH вырастет до 99.1 миллиона, и 1 RU уменьшится до 0.1742 ETH, соответственно, награда за блок станет 16.74*0.1742=2.91555 ETH.

В дальнейшем, общее количество монет должно приближаться к максимально возможному, и соответственно, вознаграждение за блок будет аналогичным образом стремиться к нулю, так что, если предположить, что Эфириум навсегда останется на PoW, то уполовинивание награды будет происходить каждые 744 дня.

В реальности же, награда майнерам значительно уменьшится с переходом на POS. Более того, общее количество монет в обращении будет еще более снижено за счет комиссий хранения информации на блокчейне и штрафов валидаторских депозитов (эти суммы будут сжигаться).

Таким образом, полное количество монет в обращении c учетом выплат майнерам/валидаторам найдет равновесие на некой величине, меньшей максимальной.

В предложении отмечается, что если по какой-либо причине величину в 120 миллионов установить будет уже поздно (т. е., если хардфорк Metropolis 2 задержится), то Бутерин предлагает верхнюю границу в 144 052 828 ETH – это удвоенное количество монет, содержащееся в генезис блоке и включающее краудсейл и премайн.

Решающим толчком, по всей видимости, послужило затяжное падение курса криптовалют в течение последних трех недель. Однако, внесение предложения не означает его одобрения и пока неизвестно, получит ли оно поддержку разработчиков и сообщества.

Из разработчиков пока откликнулся Хадсон Джеймсон (Hudson Jameson), который высказал одобрение идее в ветке комментариев Reddit. Майнерам Эфириума даже уменьшенное вознаграждение достанется не полностью – часть его получат валидаторы Casper FFG – первого этапа перехода на POS.

Величина их вознаграждения пока не озвучивалась, хотя в обсуждениях неоднократно упоминалась цифра в 0.6 ETH за блок. Скорее всего, EIP 960 будет предметно обсуждаться на следующем совещании разработчиков Эфириума, которое назначено на пятницу 6 апреля.

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