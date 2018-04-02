Шувалов: правительство сократит и упростит законы по криптовалюте

Правительство собирается сократить и упростить существующие законопроекты, касающиеся регулирования криптовалют и блокчейна, сообщил первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов на совместном заседании коллегий Минэкономразвития, Роспатента и правления фонда "Сколково".

"У нас есть законопроект, который разработал Минфин. Там есть ICO, блокчейн. Есть отдельный законопроект, который разрабатывает ЦБ. Мы сейчас хотим значительно эти законопроекты сократить, упростить. Чтобы просто ввести, чтобы чуть-чуть обозначить, что это все легально. Насколько это глубоко должно быть сейчас урегулировано, никто не знает. И не нужно стремиться это делать", - цитирует слова Шувалова RNS.

Напомним, что 20 марта руководитель комитета по финансовому рынку Геннадий Аксаков совместно с другими депутатами и членом Совета Федерации Николаем Журавлевым внесли в Госдуму законопроект "О цифровых финансовых активах".

Уже 26 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации".

Авторы предлагают ввести в гражданское законодательство несколько ключевых понятий, включая "цифровое право" и "цифровые деньги", а также устранить пробелы в праве, касающиеся "самоисполняемых сделок" (смарт-контрактов).

По задумке депутатов, законопроект призван заложить основу для возможности нормативно-правового регулирования рынка криптовалют, смарт-контрактов и сферы Big Data, обеспечить защиту прав держателей цифровых активов, а также создать базис для возможности налогообложении цифровых денег.