Минкомсвязи поддерживает внедрение технологии блокчейн в Роспатенте

Минкомсвязи поддерживает внедрение технологии блокчейн в области интеллектуальной собственности, сообщил глава ведомства Николай Никифоров на совместном заседании коллегий Минэкономразвития и Роспатента.

"Полностью поддерживаем внедрение блокчейна. Надеемся, он поможет упростить процедуру оформления патентов, автоматизировать ее. В ближайшее время станем свидетелями того, как блокчейн будет применяться и в этой области", - цитирует слова Никифорова RNS.

Однако, по его словам, пока неясно, потребуются ли для этого изменения в законодательной базе.

Ранее в марте 2018 года заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Козырев, предложил создать государственную платформу с использованием технологии блокчейн, поскольку разрабатываемые в частном порядке подобные инструменты слишком ненадежны.

"Решения на блокчейн с организационной точки зрения очень нестабильны. По данным TokenData, более 50% всех блокчейн-платформ, которые были созданы в прошлом году, уже разорились и исчезли", - сообщил он в ходе выступления на Первом международном правовом форуме "КриптоСреда".

"Таким образом, если мы говорим о том, что государство хочет использовать технологию блокчейн, то очевидно, что мы не можем рассчитывать на какие-то платформы, которые создаются коммерческими организациями, потому что эти платформы очень ненадежны. Таким образом, мы понимаем, что платформу для технологии блокчейн нам надо создать самим, так, чтобы мы понимали, что она не исчезнет и мы можем доверять ей", - продолжил Козырев.

Он добавил, что блокчейн необходим государству для хранения и обработки данных. В оборот этих данных будут включены и персональные данные граждан, которые должны быть защищены и использоваться только с разрешения их владельца. "Если мы говорим, что на блокчейне, в публичной системе будут создаваться сервисы, в которых будут использоваться персональные данные, то мы считаем, что это должна быть именно государственная блокчейн-платформа данных, в которой мы будем уверены", - рассказал Козырев.

"Мы считаем, что на первом этапе мы можем построить на такой государственной блокчейн-платформе распределенный архив электронных документов. Блокчейн - это прекрасный способ решить проблему длительного хранения электронных документов, и, наверное, это будет одним и первых применений государственной блокчейн-платформы", - также рассказал замминистра.

Помимо этого, планируется создать распределенный реестр прав, полномочий физических и юридических лиц для принятия решений органами исполнительной и судебной власти. Еще одно предложение - создать на базе платформы распределенную систему регистрации сделок с недвижимостью через исполнение смарт-контрактов, заключил чиновник.