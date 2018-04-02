Обзор событий на криптовалютном рынке за 31 марта - 1 апреля

Cointext анонсировала публичный запуск нового приложения, приход на криптовалютный рынок крупных западных институциональных инвесторов ознаменует новый цифровой бум и другие новости за прошедшие выходные.

Платформа обмена сообщениями Cointext анонсировала публичный запуск нового приложения, обеспечивающего отправление транзакций в Bitcoin cash (BCH) с мобильного телефона без доступа в интернет. Бета-версия доступна для тестирования в Соединенных Штатах, Канаде, Южной Африке, Швейцарии, Швеции, Нидерландах и Великобритании. Пользователи Bitcoin Cash могут отправлять криптовалюту через мобильный телефон без необходимости соединения с интернетом посредством SMS, сказал ведущий разработчик, сооснователь и директор Cointext Вин Армани (Vin Armani).

Руководитель криптовалютной компании Abra Билл Бархайдт (Bill Barhydt) полагает, что приход на криптовалютный рынок крупных западных институциональных инвесторов ознаменует новый цифровой бум, который начнется уже в этом году.

"Мое общение с хедж-фондами, представителями крупных капиталов и даже с биржевыми спекулянтами позволяет мне сделать вывод, что они, наблюдая за волатильностью криптовалют, в первую очередь видят в этом огромный потенциал. Как только они выйдут на этот рынок, нас ждет очередная волна небывалого ажиотажа", - отметил он.

Платформа смарт-контрактов на блокчейне Эфириума Maker объявила, что обеспечивает привязку курса стаблкойна Dai к доллару США с помощью динамической системы залогового обеспечения (CDP). Это децентрализованная структура без центрального оператора. На начальной стадии эксплуатации системы команда разработчиков вручную определяет ключевые параметры риска (курсовые оракулы, порог ликвидации и т п). Эти параметры станут децентрализованными с запуском Dai 2.0 во втором квартале 2018 года.

Binance и Bitfinex, входящие в ТОП-10 крупнейших бирж на глобальном рынке криптовалют, могут полностью покинуть Азию в этом году из-за непрактичной политики регуляторов, которые продолжают оказывать давление и вводят одно ограничение за другим. После этого Европа, несмотря на жесткие требования KYC/AML кажется более надежным пристанищем, в первую очередь из-за большей стабильности и консервативности государственной политики.

Власти Западной Вирджинии тестируют систему голосования для избирателей, находящихся в армии и голосующих заочно, через мобильное приложение на базе блокчейна. Секретарь штата Мак Уорнер (Mac Warner) сказал, что в пилотном проекте примут участие военнослужащие и их семьи из округов Харрисон и Мононгалия в рамках выборов в Сенат Западной Вирджинии 8 мая этого года.

Гости Чемпионата мира по футболу 2018 года в Калининграде смогут расплатиться за гостиничные услуги биткоинами. Предоставить подобный вид расчетов готовы гостиницы города, сотрудничающие с провайдером платежей "Свободная касса". Гости должны иметь возможность расплачиваться за туристические услуги с помощью этой современной технологии, сказала управляющий апартаментов Malina Анна Субботина.

Банк Монреаля, один из крупнейших банков Канады, начал блокировать криптовалютные транзакции своих клиентов по дебетовым и кредитным картам, а также совершаемые через онлайн-банкинг. Один из клиентов банка, получивший такой отказ, поделился им на Reddit.

В письме говорится, что "для защиты безопасности наших клиентов и банка от изменчивого характера криптовалют, клиенты, пытающиеся совершать криптовалютные транзакции с помощью кредитной карты, дебетовой карты или онлайн-банка, получат сообщение о том, что это невозможно. Новая политика вступает в силу немедленно".

Компании Across Platforms, Sparkco, Pink Ribbon, Mattervest и 18 Moons получили на этой неделе уведомление от секретаря штата Массачусетс Уильяма Гэвина (William Gavin), в которых излагаются обвинения в нарушении финансового законодательства и действия, которые они должны предпринять, чтобы избежать дальнейшего судебного преследования.

Компания Across Platforms (Clickable TV) - аналитическая и телевизионная компания, которая попыталась запустить ICO, поддерживаемое инновационной рекламной платформой на базе блокчейна.

Clickable TV хотела дать клиентам возможность тратить свои токены для приобретения продуктов компании или для дальнейшей торговли ими на биржах. Вскоре после этого компания получила повестку о нарушении закона о ценных бумагах штата, поскольку она не зарегистрировала свое ICO. Across Platforms согласилась вернуть инвесторам средства и немедленно прекратить ICO.