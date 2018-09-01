Walmart могут захватить роботы

Патентным ведомством США (USPTO) зарегистрирована очередная патентная заявка от Walmart на систему, которая контролирует "аутентификацию автономных роботов в месте эксплуатации".

Ритейлер заявляет, что планирует использовать свои легионы автономных роботов для доставки покупок и услуг, чтобы эффективно конкурировать с Amazon в розничном секторе.

В документах подробно описывается система, в которой несколько роботов обрабатывают доставку посылки на разных концах цепочки поставок, используя беспроводные сигналы для связи и аутентификации друг друга.

Такая система была бы отличной целью для хакеров, поэтому Walmart полагает, что технология распределенного реестра (DLT) поможет защитить ее от возможных атак.

Авторы заявки отмечают: "В некоторых вариантах осуществления, описанных выше, технология блокчейна может быть использована для записи сигналов аутентификации и идентификационной информации с целью облегчения или в результате аутентификации на местах между автономными электронными устройствами.

Одно или несколько автономных электронных устройств, описанных здесь, могут содержать узел в распределенной блокчейн-системе, хранящий копию записи в блокчейне. Обновления блокчейна могут содержать сигналы аутентификации или идентификационную информацию, и один или несколько узлов в системе могут быть сконфигурированы для включения одного или нескольких обновлений в блоки для добавления в распределенную базу данных".

Ранее Walmart уже подавал заявки на получение патента на блокчейн-разработку под названием "Delivery Reservation Apparatus and Method" (Аппарат и метод резервирования грузовых доставок) подана в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO),

платежную систему на базе блокчейна, которая будет автоматически осуществлять транзакции от имени клиента различным поставщикам товаров и услуг , систему цифровой торговли, в которой блокчейн используется для шифрования платежных данных, доставку товаров клиентам при помощи "автономных наземных машин" (AVG) и "зоны с ограниченным доступом", куда будут доставляться эти товары, сервис по передачи просканированных медицинских данных в чрезвычайных ситуациях для оптимизации работы скорой помощи .