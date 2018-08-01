Ultrain привлек $20 млн от продажи токенов и акций

Стартап Ultrain привлек 20 миллионов долларов в результате продажи токенов и акций институциональным инвесторам: Draper Dragon, FBG Capital, DanHua VC, Arrington XRP Capital, Bixin и OKCoin, а также традиционным венчурным фондам Morningside Capital и Ceyuan Capital. Компания заявила, что полученное финансирование будет направлено на технологическое развитие масштабируемой платформы для запуска децентрализованных приложений (dapps).

Тестовая проверка сети показала, что команде удалось достичь пропускной способности в 3000 транзакций в секунду при помощи всего 1000 нод, размещенных на виртуальных серверах Alibaba.

Руководитель стартапа Рэй Го (Ray Guo), бывший руководитель блокчейн-направления в Alibaba, заявил, что их проект намерен сфокусироваться на "реальных потребностях пользователей", а не гнаться за показателями пропускной способности, так как текущие значения уже соответствуют требованиям обозримого будущего.

"Вот возьмем, к примеру, тот же Alipay, которым каждый день пользуются около 150 миллионов человек. В обычный день число его транзакций в секунду на пике достигает четырех-пяти тысяч. Для децентрализованных приложений ближайшая цель — это один миллион активных пользователей в день. Таким образом, возможности публичного блокчейна с пропускной способностью три тысячи транзакций в секунду более чем достаточны на ближайшие два года", — заявил он. Ultrain основан в октябре 2017 года бывшими сотрудниками Alibaba.

Рэй Го оставил должность технического директора отдела безопасности Alibaba Group (владеет 65 патентами в сфере блокчейн) после того, как осознал, что китайская корпорация ориентирована исключительно на "построение экосистемы вокруг себя". "Основная стратегия компании Alibaba заключается в том, чтобы получить контроль над партнерами внутри экосистемы, а это централизованный образ мышления. И как-то повлиять, или изменить мировоззрение внутренних бизнес-лидеров, или убедить их сотрудничать с партнерами, а не пытаться управлять ими, очень тяжело", — пояснил он.

"На сегодняшний день политика Китая располагает к предпринимательству, поэтому мы постараемся раскрыть все возможности технологии блокчейна, включая публичные блокчейны, ориентированные на экосистему токенов. В Ant Financial моей задачей была разработка для консорциума блокчейнов, лишенных всяких токенов", — объяснил он свой поступок.

Главный технический директор Ultrain Уильям Ли (William Li) покинул отдел блокчейн-разработок платежного подразделения Alibaba Ant Financial, а также пост главного разработчика AliCloud. Эмма Ляо, еще один соучредитель, а также главный специалист по стратегии, — бывший глава интернет-инвестиций в Qihoo 360 (интернет-гигант, ориентированный на безопасность).

Объясняя, почему он принял решение уйти и начал свой собственный проект, Го сказал CoinDesk, что стратегия Alibaba заключается в "создании экосистемы вокруг себя". "Важной частью этой стратегии является сильный контроль над партнерами в экосистеме — это централизованное мышление. Очень сложно изменить умы внутренних лидеров бизнеса и убедить их вести переговоры с партнерами, а не контролировать их", — говорит он о своем уходе из компании.

Ли также рассказал о более широких возможностях создания независимого проекта: "В настоящее время политика страны в отношении предпринимателей относительно дружественна, поэтому наше исследование блочной цепи может охватывать все аспекты технологии, в том числе публичную блок-цепь, ориентированную на символическую экосистему… Напротив, все, что я мог сделать в Ant Financial, было нечетким консорциумом.