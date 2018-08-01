PwC: среди цифровых активов только цифровые валюты "могут реально использоваться"

Исполнительный директор PwC Switzerland сказал, что среди различных типов цифровых активов в настоящее время можно использовать только цифровые валюты. Это сообщение опубликовано на веб-сайте PwC 31 июля. Роланд Стадлер (Roland Stadler), старший менеджер и специалист по анализу данных и аналитике в PwC Switzerland, утверждает, что, хотя цифровые активы "кажутся похожими на первый взгляд", при ближайшем рассмотрении они различаются.

Стадлер проводит различие между "цифровыми активами" и "валютами", потому что "только несколько" можно считать валютами в "буквальном смысле слова". Затем он делит цифровые активы на три типа, такие как биткойн (BTC), токены утилиты и токены безопасности.

По мнению Стадлера, такие валюты, как BTC, являются платежным инструментом и платежной сетью в равной мере, которые могут использоваться без участия центрального учреждения. Полезные токены являются "топливом" для использования программного обеспечения или услуги. Stadler цитирует смарт-контракты на основе Ethereum, чтобы проиллюстрировать разницу между BTC и ETH, заявив, что, хотя они оба используются для спекуляции, "они не могут быть более разными".

Третий класс цифровых активов, токены безопасности, принимают форму цифровых ценных бумаг, таких как акции компаний, или права на будущую прибыль от проекта. Стадлер говорит, что токены безопасности могут быть "сложными" с точки зрения регулирования, поскольку они могут подпадать под те же нормативные требования, что и IPO компании.

Определив различные типы цифровых активов, Стадлер приходит к выводу, что валютные цифровые активы в настоящее время являются единственными полезными, несмотря на спекуляцию на них на цифровых валютных рынках. По словам Стадлера, BTC считается долгосрочным капиталовложением с растущим принятием в качестве платежного средства: "Техническая стабильность играет особенно важную роль. Приоритет отдается безопасности и сопротивлению внешнему влиянию благодаря консервативному технологическому развитию… С гонорарами, составляющими всего несколько копеек, биткоин может принести значительные выгоды с точки зрения затрат в области международной торговли, где традиционные платежные операции могут повлечь за собой очень высокие транзакционные сборы".

Стадлер указывает на высокий риск отказа для токенов "даже для надежных проектов", добавив, что "при нынешней шумихе, связанной с технологией блокчейн, доля доверия трикстерам, вероятно, будет значительной".

В заключение, Стадлер подчеркивает важность BTC с точки зрения технологий, социологии и экономики, а также упоминания различных возможностей для инновационных бизнес-моделей. Смарт-контракты и токенизация активов реального мира, считает Стадлер, находятся в зачаточном состоянии и будут иметь некоторое влияние на бизнес-сообщество в будущем. Что касается ICO, Стадлер советует "держаться подальше" от них, поскольку они "в основном мошеннические и даже честные проекты настолько малы, что на рынке ими легко манипулировать".