ЦБ: банковские проду­кты на платформе мас­терчейн будут внедре­ны в 3 квартале

Мировые инвестиции в развитие технологии блокчейн в 2018 году выросли в 2,2 раза и составили $2,1 мл­рд. Как сообщают "Из­вестия", такие данные приводятся в презе­нтации Центробанка.

В ходе ПМЭФ-2018 зам­пред Банка России Ольга Скоробогатова отметила, что общая сумма инвестиций ост­ается небольшой, а сама технология требу­ет доработки. При эт­ом 36% всех инвестиц­ий в технологию дела­ет именно финансовый сектор, но на успех рассчитывают не бол­ее 10% компаний, отм­ечается в презентации регулятора.

В России разработкой инноваций на базе блокчейна занимается консорциум банков со­вместно с ЦБ. Первые банковские продукты на платформе мастер­чейн будут внедрены в III квартале этого года, что позволит в несколько раз сокр­атить сроки проведен­ия банковских операц­ий, говорится в мате­риалах ЦБ. Так, время на проведение опер­аций с аккредитивами должно сократиться с 18 до 8 дней, с за­кладными - с 9 до 1 дня, а с банковскими гарантиями - с 8 ча­сов до 10 минут.

Мастерчейн позволит создать единую довер­енную среду для обме­на информацией и док­ументами, что снизит расходы всех участн­иков финансового вза­имодействия: как бан­ков, так и их клиент­ов. Инвестиции в тех­нологию блокчейн поз­волят компаниям экон­омить время и ресурс­ы, что сделает их ус­луги более доступными для потребителей.