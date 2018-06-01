Мировые инвестиции в развитие технологии блокчейн в 2018 году выросли в 2,2 раза и составили $2,1 млрд. Как сообщают "Известия", такие данные приводятся в презентации Центробанка.
В ходе ПМЭФ-2018 зампред Банка России Ольга Скоробогатова отметила, что общая сумма инвестиций остается небольшой, а сама технология требует доработки. При этом 36% всех инвестиций в технологию делает именно финансовый сектор, но на успех рассчитывают не более 10% компаний, отмечается в презентации регулятора.
В России разработкой инноваций на базе блокчейна занимается консорциум банков совместно с ЦБ. Первые банковские продукты на платформе мастерчейн будут внедрены в III квартале этого года, что позволит в несколько раз сократить сроки проведения банковских операций, говорится в материалах ЦБ. Так, время на проведение операций с аккредитивами должно сократиться с 18 до 8 дней, с закладными - с 9 до 1 дня, а с банковскими гарантиями - с 8 часов до 10 минут.
Мастерчейн позволит создать единую доверенную среду для обмена информацией и документами, что снизит расходы всех участников финансового взаимодействия: как банков, так и их клиентов. Инвестиции в технологию блокчейн позволят компаниям экономить время и ресурсы, что сделает их услуги более доступными для потребителей.
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