Asus представил новую материнскую плату для майнеров криптовалют

Asus представил новую материнскую плату для майнеров криптовалют — H370 Mining Master, которая поддерживает 20 видеокарт. Это – второе поколение специализированных материнских плат, предназначенных для майнинга в линейке тайваньского производителя.

Предыдущая модель B250 Mining Expert поддерживала 19 видеокарт. Различия состоят в частниости в том, что видеокарты на B250 Mining Expert подключаются черед слоты PCI-E x1, что не очень удобно и не очень надежно.

В H370 Mining Master видеокарты подключаются через слоты PCI-e-Over-USB, что значительно упрощает и повышает надежность всей системы. “Майнинг уже давно вышел новый уровень. Нужно чтобы добытая криптовалюта в конечном итоге не только покрыла все ваши расходы, но и принесла доход.

Поэтому оптимизация необходима на каждом этапе. Для тех, кто занимается майнингом в промышленных масштабах, увеличение количества видеокарт даже на одну единицу – это уже существенно снижает издержки”, — говорится в официальном сообщении.

H370 Mining Master имеет встроенную диагностическую систему, которая значительно упрощает управление и мониторинг подключенных устройств, а также позволяет следить за состоянием самой материнской платы.

“Чем меньше времени вы тратите на обслуживание вашего оборудования - тем больше времени остается на майнинг, поэтому мы добавили в H370 Mining Master набор диагностических функций, предназначенных для упрощенного управления оборудованием”, — заявляет Asus.