Смертоносная реклама ICO проекта ASKfm

Социальная сеть ASKfm, которая не так давно интегрировавшая в свою систему криптовалюты, для продвижения своего ICO приняла решение разместить на вершине горы Эверест кошелек с токенами проекта.

Однако восхождение окончилось трагически — пропал один из гидов, сопровождавших команду. Об этом в официальном заявлении сообщила команда проекта. Отмечается, что в экспедиции также приняли участие четыре не связанных с проектом энтузиаста, каждого их которых сопровождал местный гид непальской народности шерпа.

Когда команда ASKfm вместе с тремя сопровождающими достигла вершины, им пришлось практически сразу начать обратный спуск из-за резко ухудшившейся погоды. Так получилось, что гиды немного отстали от группы альпинистов.

"Спускаясь без сопровождающих, команда наткнулась на не принадлежащего к группе китайского альпиниста Сейбера Лю, который находился в критическом состоянии: у него не было защиты для глаз, функционирующего кислородного баллона и одной перчатки", — сообщается в заявлении ASKfm.

Когда Лю с помощью команды проекта вернулся в лагерь, он рассказал, что во время подъема его собственный гид выбился из сил и тогда он обратился к впереди идущему гиду с просьбой о помощи. Однако после этого Сейбер Лю сорвался с горы и прокатился около 50 метров, потеряв защитное снаряжение, после чего продолжил спуск в одиночку, пока не встретил команду ASKfm.

"Двум из трех сопровождающих удалось достичь лагеря вместе с командой ASKfm, однако на следующее утро выяснилось, что один из шерп — Лам Бабу — пропал. Последними, кто его видел, оказались два других шерпы", — отметила команда проекта.

Так как со времени его исчезновения прошло больше недели, а поисковая операция не дала результатов, в настоящее время Лам Бабу считается погибшим. Тем не менее, команда ASKfm постоянно направляет запросы работодателю гида, с тем, чтобы оставаться в курсе ситуации.

Напомним, в октябре 2017 года финансовый регулятор Непала Rastra Bank издал распоряжение о запрете на операции с криптовалютами. Этому также предшествовал арест семи человек, предположительно причастных к управлению криптовалютными торговыми площадками на территории Непала.