Анатолий Аксаков: о цифровой экономике и законах, КрымКоине и песочнице Центробанка

Ведущий программы КриптоПравда Тимур Аитов и его гость, глава Комитета по финансовым рынкам Государственной Думы Российской Федерации - Анатолий Геннадьевич Аксаков, говорят о новом законопроекте в сфере криптовалютного регулирования, о цифровой экономике Республики Крым и о работе Центробанка Российской Федерации.
В эфире программа КриптоПравда
Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.
Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.
Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.
Парламент Казахстана разрешил Назарбаеву пожизненно возглавлять Совет безопасности государства. О причинах и последствиях решения рассказал эксперт "Правды.Ру".