Monster Products Inc планирует ICO на $ 300 млн

Компания Monster Products Inc подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о планах запустить одно из крупнейших на сегодняшний день ICO, продавая токены с целью создания "Monster Money Network" — нового сайта электронной коммерции для продажи своих продуктов (и, возможно, продуктов других компаний) через интернет.

Компания Monster Products Inc уже не первый год терпит убытки, поэтому планируемое ICO на $300 миллионов может в корне изменить ситуацию. В случае успешного сбора целевой суммы Monster использует полученные средства для создания Monster Money Network — платформы, где продукты компании будут продаваться за токены в сети Эфириума.

В рамках своего плана Monster создаст 500 миллионов токенов и продаст 300 миллионов через размещение. ICO будет проходить в течение одного года, если токены не будут проданы быстрее или компания не решит его прекратить. Фирма также выпустит 75 миллионов обыкновенных акций

. В том случае, если платформа не будет запущена, инвесторы смогут обменять токены на акции по курсу 4:1 (вместо возврата вложенных средств). Monster Money Network планирует использовать для "обработки платежей, анализа рынка, учета, аудита и расчета заработной платы, управления запасами и операций по доставке" в отношении продуктов Monster, проданных в интернете.

Компания надеется, что сможет привлечь и другие площадки на свою платформу. В соответствии с документами компании более половины собранных денег будут предназначены для технического развития сети, примерно треть пойдет на маркетинг (как протокола, так и продукции) и развития отношений с партнерами, которые будут продавать продукты Monster.

Это ICO подтверждает тенденцию по выпуску токенов давно существующими компаниями, которые попытались внедрить блокчейн для изменения принципов получения доходов. В прошлом подобные компании, например, Listia и YouNow, уже запускали ICO. Однако случай с Monster — первый прецедент среди фирм, существующих так долго.

Monster также подала заявку на то, чтобы воспользоваться преимуществами "развивающейся компании" в соответствии с Законом о стартапах, который предусматривает менее жесткие требования к раскрытию информации и более широкие права на привлечение инвесторов.

Основанная в 1978 году Monster — один из старейших производителей наушников и Bluetooth-колонок в мире, в основном до сих пор полагалась на розничных продавцов для распространения своих товаров.

Теперь компания собирается это изменить. В конце прошлого года фирма показала чистый убыток в размере $26.7 миллиона, и уже успела потерять $19.6 миллиона в первом квартале 2018 года. ICO — это не первый шаг Monster, чтобы изменить ситуацию. Компания сократила штаты и маркетинговый бюджет, прекратила производство убыточных продуктов, закрыла завод в Мексике.