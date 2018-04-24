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Источник Правда.Ру

Электронные аукционы вредят рыболовной отрасли и федеральному бюджету - эксперты

Экономика » Аграрный сектор » Рыбное хозяйство

23 апреля состоялся круглый стол, посвященный актуальным проблемам рыбной отрасли.

В ходе обсуждения были подняты наиболее актуальные проблемы российского рыболовства и перспективы его развития. В круглом столе приняли участие ведущие эксперты отрасли: президент ВАРПЭ Герман Зверев, президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков, председатель КС "Севрыба" Вячеслав Зиланов.

Наиболее остро для рыбной отрасли стоит проблема распространения "электронных аукционов", которые вытесняют традиционный "исторический" принцип распределения квот на вылов краба и рыбы.

"Аукционы, пусть и в усеченном виде, наносят колоссальный урон отрасли. Ни одна страна мира с рыночной экономикой не применяет никаких аукционов. У нас из-за аукционов отрасль находится в неустойчивом равновесии", — заявил председатель КС "Севрыба". Он объяснил юридические противоречия в проведении аукционов: на них выставляются рыбы в воде, которые являются предметом труда, а не предметом собственности.

На развитие отрасли отрицательно сказывается лоббизм как корпоративных, так и личных интересов, который все больше набирает обороты и тянет экономику рыбного сегмента вниз.

"Я хотел бы назвать этих таинственных лоббистов, которые "раскорячили" отрасль и уже в течение полугода держат ее в напряжении. Это "Русская рыбопромышленная компания", руководитель которой был командирован в "Росрыболовство" и был назначен заместителем Ильи Шестакова, главы "Росрыболовства". Его зовут Петр Савчук. Мы сегодня направляем генеральному прокурору запрос об исследовании конфликта интересов", — рассказал руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Профессор, доктор экономических наук Яков Миркин отметил, что несмотря на все трудности рыбная и в особенности крабовая отрасль остается экономически эффективным проектом, который нужно "оберегать".

"В 2017 году аукцион принес 25 миллиардов рублей на 5000 тонн краба. Если речь идет о том, чтобы выставить на аукцион до 60 тысяч тонн, то крабовая отрасль должна выплатить от 100 до 300 миллиардов рублей. При отказе от "исторического" принципа отрасль сможет отдать федеральному бюджету эту сумму. Крабовая отрасль как бизнес располагает активами в 80-85 миллиардов рублей. Весь капитал, который связан с добычей краба, — 50-65 миллиардов рублей. Годовая выручка на крабе, по оценке 2017 года, 55 миллиардов рублей, а средняя рентабельность ниже 60 процентов", — рассказал Яков Миркин. 

Развития событий стоит ждать в четверг, 26 апреля, когда состоится правительственная комиссия по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. "26 апреля на заседании правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса (ее возглавляет Аркадий Владимирович Дворкович), с высокой степенью вероятности, будет высказана позиция правительства по данному вопросу. У нас нет никаких материалов по этому вопросу. Мы (я являюсь членом этой комиссии) получили официальный пакет материалов для этого заседания по крабовым аукционам, там позиция не сформулирована", — сообщил президент ВАРПЭ и член правления РСПП Герман Зверев.

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Темы рыба рыболовство Нацрыбресурс Росрыболовство
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