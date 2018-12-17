Рыбная отрасль в России снова возрождается - японские СМИ

Рыбная промышленность России после кризиса 1990-х годов начала возрождение, считают японские СМИ. Они отмечают, что по результатам 2016 года добыча морепродуктов в РФ достигла почти пяти миллионов тонн. В итоге, страна оказалась на шестом месте по данному показателю.

Как пишет moneytimes.ru, по мнению японских журналистов, в настоящее время Россия реализует только часть своего потенциала в этой области.

Отмечается, что во второй половине 1980-х годов в РСФСР добывали свыше восьми миллионов тонн рыбы. В то время это был третий по величине показатель в мире. Но после того, как СССР распался, в рыбной отрасли разразился кризис. Так, в 2004-м добыча рыбы в стране упала до трех миллионов тонн.

В этом же году начался и подъем, когда был принял законопроект о долговременных квотах на ловлю рыбы. По мнению экспертов, это позволило стабильно вести рыболовную деятельность.

За десятилетний период объемы добычи морепродуктов в нашей стране выросли в 1,5 раза, а доходы от этой деятельности — в пять раз. При этом рыбная промышленность в России продолжает активно развиваться, подчеркивает японское издание.

Источник фото: mos.ru

Еще по теме:

Финансовый гороскоп на 17.12.2018

В России усилят контроль за онлайн-покупками

Турция будет экспортировать говядину из России