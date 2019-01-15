Роспотребнадзор изъял свыше 125 тонн икры из торговых точек за месяц

Роспотребнадзор по итогам проверок точек торговли изъял из реализации 125,6 тонн икры за месячный период. Общая сумма штрафов для предпринимателей превысила 1,7 миллионов рублей, сведения об этом приводятся на интернет-сайте ведомства.
Как рассказали представители Роспотребнадзора, проверки осуществлялись совместно с территориальными органами Министерства внутренних дел с середины декабря 2018 года по 10 января 2019 года. Особое внимание при этом уделялось продаже указанной продукции в местах нестационарной торговли, пишет moneytimes.ru.
По информации на 10 января этого года, специалисты проверили около 2,5 тысяч объектов торговой сети. В 20% из них было обнаружено нарушение при продаже икры ценных пород рыб — в частности, без товаросопроводительной документации, которая обеспечивает прослеживаемость продукции, а также игнорирование требований к маркировке.
Кроме этого, было выявлено более 950 несанкционированных мест торговли этой продукцией. Восемь материалов дел были направлены в следственные органы для принятия соответствующих мер.
Источник фото: Pravda.Ru
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