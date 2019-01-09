Калининградским рыбакам построят новый бот

СПК "Рыболовецкий колхоз "За Родину" заказал на Светловском судоремонтном заводе маломерный рыбопромысловый бот (МРБ), рассказывает poplawok.ru.
Бот обещают спустить на воду весной этого года. Его строят в рамках программы модернизации активов рыболовецкого комплекса России.
На таких судах добывают рыбу в Калининградском и Куршском заливах. Новое судно будет иметь длину 11,2 метра, ширину — 3,4 метра и рассчитано на экипаж из пяти человек.
Напомним, что СПК "Рыболовецкий колхоз "За Родину" — одно из крупнейших рыболовецких предприятий на Балтике. Оно добывает кильку, салаку, леща, судака, плотву, чехонь и другую рыбу. Годовой объем добычи около 18 тысяч тонн рыбы или 40 процентов от общего объема добычи всех рыболовецких предприятий Калининградской области.
Читайте также:
Лукашенко разрешил ловить радиационную рыбу
В океане бесследно исчез Есанбеханакитакойима
На туристов-рыбаков напал горбатый кит
Компания PowerVision сделала беспилотник для рыбаков
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обратился к китайским военным с призывом готовиться к боевым действиям.
Власть якобы готовит референдум по Курилам, чтобы после еще одним референдумом "легализовать" вернувшийся в Россию Крым. Это разорвет Россию, как СССР.
Американские сенаторы резко отреагировали на обстановку на Украине и заявили, что она стала неуправляемой, а также приносит только проблемы Евросоюзу и США.
Верховная рада перед своими каникулами утвердила перечень памятных дат на 2019 год. В нем значится, в частности, празднование 110-й годовщины Степана Бандеры.