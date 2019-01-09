Калининградским рыбакам построят новый бот

СПК "Рыболовецкий колхоз "За Родину" заказал на Светловском судоремонтном заводе маломерный рыбопромысловый бот (МРБ), рассказывает poplawok.ru.

Бот обещают спустить на воду весной этого года. Его строят в рамках программы модернизации активов рыболовецкого комплекса России.

На таких судах добывают рыбу в Калининградском и Куршском заливах. Новое судно будет иметь длину 11,2 метра, ширину — 3,4 метра и рассчитано на экипаж из пяти человек.

Напомним, что СПК "Рыболовецкий колхоз "За Родину" — одно из крупнейших рыболовецких предприятий на Балтике. Оно добывает кильку, салаку, леща, судака, плотву, чехонь и другую рыбу. Годовой объем добычи около 18 тысяч тонн рыбы или 40 процентов от общего объема добычи всех рыболовецких предприятий Калининградской области.

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