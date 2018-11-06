В октябре с Камчатки нелегально вывезли 65 тонн икры

Россельхознадзор заявил, что в октябре с Камчатки под видом продукта для личного пользования нелегально вывезли от 50 до 65 тонн красной икры, пишет Poplawok.

Как рассказал собеседник издания, нелегальную икру упаковывают в пластиковую тару по 25 килограммов и под видом ручной клади вывозят обычными авиарейсами. Не случайно, в период "большой рыбалки" объем багажа авиапассажиров вырос почти на 50 процентов и составил 750 тонн.

Нелегальная икра с Камчатки, по данным Россельхознадзора, отправляется в основном в Москву, во Владивосток, в Хабаровск и в Новосибирск.

По официальным данным, объем нелегального транзита лососевой икры составляет примерно 35 процентов от того объема, который отправляется по всем правилам коммерческой деятельности.

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