В октябре с Камчатки нелегально вывезли 65 тонн икры

Россельхознадзор заявил, что в октябре с Камчатки под видом продукта для личного пользования нелегально вывезли от 50 до 65 тонн красной икры, пишет Poplawok.
Как рассказал собеседник издания, нелегальную икру упаковывают в пластиковую тару по 25 килограммов и под видом ручной клади вывозят обычными авиарейсами. Не случайно, в период "большой рыбалки" объем багажа авиапассажиров вырос почти на 50 процентов и составил 750 тонн.
Нелегальная икра с Камчатки, по данным Россельхознадзора, отправляется в основном в Москву, во Владивосток, в Хабаровск и в Новосибирск.
По официальным данным, объем нелегального транзита лососевой икры составляет примерно 35 процентов от того объема, который отправляется по всем правилам коммерческой деятельности.
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